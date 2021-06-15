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Скелеты родственников-викингов нашли в более чем 1 тыс. км друг от друга

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Скелеты родственников-викингов нашли в более чем 1 тыс. км друг от друга
Скелеты родственников выставили в Национальном музее Дании Фото: Denmark's National Museum.

Ученые установили родство между двумя скелетами викингов, которых археологи нашли в различных частях северной Европы. Это доказал анализ ДНК.

Один из мужчин скончался 20-летним около 1000 лет назад в Англии. Его сильно ранили в голову. Похоронили в братской могиле в Оксфорде. Другой мужчина умер в Дании 50-летним. Причина его смерти неизвестна, но на костях присутствуют следы от ударов. При жизни он участвовал в боях и неоднократно подвергался ранениям, информирует Phys.org

Предполагают, что младшего мужчину могли убить другие викинги во время набега на какое-то поселение. По другой версии, его убили в 1002 году на основании указа английского короля Этельреда II Неразумного. Он приказал убить всех датчан в Англии.

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Ученые рассказывают, что кости людей тысячелетней давности находят часто. Из них даже удается получить хорошие образцы ДНК, но до сих пор с помощью этого анализа не удавалось установить родственные связи между отдельными скелетами.

В то же время исследователи подчеркивают, что хотя два викинга и были родственниками, определить их точные отношения невозможно. Они могли быть сводными братьями, дедушкой и внуком, дядей и племянником. Также в могилах мужчин не нашли материалов, которые могли бы указать на их точные годы жизни. Поэтому сказать с уверенностью, сколько лет разницы было между ними в прошлом, невозможно. 20 и 50 лет - только приблизительный возраст.

В 2020 году в Норвегии археологи раскопали могилу викинга возрастом около 1100 лет. Его похоронили с топором, копьем, щитом и мечом. Исследователи установили, что этот мужчина был свободным человеком, фермером и воином. Во времена викингов большинство воинов были свободными людьми и имели собственные фермы.

"Средневековый закон предписывал фермеру покупать оружие. Сначала он был обязан приобрести топор и щит, а затем мог также приобрести копье и меч", - отмечал археолог Раймонд Соваж.

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