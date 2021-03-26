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пятница, 26 марта 2021 13:04

Скелет древнего человека удивил ученых через 55 лет

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Скелет древнего человека удивил ученых через 55 лет
Девочка человека-предшественника в представлении художника Фото: dailymail.co.uk

Исследователи установили, что скелет древнего предка человека, который считался мужским, на самом деле принадлежал женщине.

Скелет обнаружили в 1960-х на испанском археологическом участке Гранд-Долина. Он принадлежал Homo antecessor - человеку-предшественнику, который жил 800 тыс. лет назад. Позже установили, что человек и его соплеменники были убиты и съедены соседним племенем. Ученые не имели никакого представления о поле. Идею о мальчике взяли с детской книги о раскопках, написанной Хосе Марией Бермудес де Кастро, сообщает Daily Mail.

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Новое исследование провели ученые стоматологической антропологии Национального центра исследований человеческого развития. Благодаря изучению размеров эмали и дентина клыков, отличающихся у мужчин и женщин, они установили, что скелет принадлежал девочке в возрасте от 9 до 11 лет. Такие методы также применяют для оценки пола в криминалистических выборках и они показывают 92,3% точности.

Девочка имела рост и пропорции тела аналогичные современным детям ее возраста.

Исследование стало первым, в котором подтвердили пол человека благодаря 2 наиболее уцелевшим окаменелостям, обнаруженным на месте раскопок.

Ранее ученые установили, что 2600-летние останки "сибирского воина" на самом деле принадлежали 13-летней девочке. Могилу обнаружили еще в 1988-м в республике Тыва, что в России.

Тогда археологи были уверены, что наткнулись на юношу, ведь в могиле не было предметов и украшений, характерных для женских захоронений. Только недавно на ошибку указали современные технологии, связанные с генетикой.

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