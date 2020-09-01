Скакал ли Иван Франко в гречку - подготовили фильм с пикантными фактами

Иван Франко вместе с женой Ольгой. Фото: wikipedia

Историческая правда с Вахтангом Кипиани подготовила передачу "Иван Франко. Пикантные факты из жизни".

"Ивана Франко обвиняют в браке ради выгоды и называют ловеласом. Скакал ли он в гречку? Что помешало политической карьере Ивана Франко? Мог ли сифилис привести к преждевременной смерти?" - говорится в анонсе к передаче, пишет "Историческая правда".

Героем программы является директор Дома Франко Богдан Тихолоз. Проект выполняется при поддержке Украинского культурного фонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко

Неопубликованные ранее воспоминания об Иване Франко вышли в дрогобычском издательстве "Коло". О писателе написал его сын Тарас. Книга "Как Франко с сыновьями спорил" содержит 12 рассказов. Охватывают период примерно с 1905-го до 1908 года. Тарас Франко рассказывает об общении в семье. Вспоминает разговоры о культуре и языке.