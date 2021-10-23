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вторник, 26 октября 2021 08:20

Сику, Путу и ​​Бон-Бон: как военные спасали семью китов

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Сику, Путу и ​​Бон-Бон: как военные спасали семью китов
Операция по освобождению китов "Прорыв" продолжалась 20 дней. Фото: audubon.org

Ледокол "Адмирал Макаров" 26 октября 1988-го пробил лед в замерзшей лагуне Чукотского моря чтобы спасти двух китов в ловушке. Американские военные назвали эту операцию "Прорыв".

Эскимос Рой Амаогак 7 октября 1988-го в замерзшей лагуне возле городка Барроу на Аляске обнаружил семью серых китов. Самец, самка и детеныш направлялись на зимовку с Чукотского моря до побережья Калифорнии. -За резкого похолодания оказались в ледовом плену. Чтобы вдохнуть воздуха подплывали по очереди в небольшой проруби.

Местный биолог Джефф Кэролл сообщил в организации защиты животных "Гринпис". В поселок прибыли 150 журналистов. Китам придумали имена - Сику, Путу и ​​маленький Бон-Бон. Президент США Рональд Рейган приказал военным и спасателям подключиться к операции по освобождению китов "Прорыв". Выделили на нее $ 5,5 млн.

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Американские военные начали операцию "Прорыв". Военные резали лед на блоки и пробивали путь для китов. Но лед сковал лагуну до дна. К проруби пытались подогнать баржу, чтобы извлечь китов на нее. Бон-Бон и 21 октября умирает от недостатка кислорода.

К операции спасения присоединился советский ледокол "Адмирал Макаров". Он пробил выход из ловушки. Ослабленные киты не понимали, чего от них хотят люди. Тогда жители Барроу и журналисты стали толкать китов палками и руками в сторону выхода. Ночью киты всплыли в открытое море. Операция по освобождению продолжалась 20 дней.

На пляже города Флоренция в американском штате Орегон 12 ноября 1970-го взорвали тушу кашалота. Его остатки разлетелись над домами и повредили автомобили на стоянке.

После этого случая в штате приняли закон, запрещающий подрывать мертвых китов на пляже. Их закапывают в песок или отбуксирован в море и там взрывают.

Автор: Ольга Васькив
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