"Сибирское море" заинтересовало царское правительство

Скала-Шаманка расположена на острове Ольхон озера Байкал. Фото: Википедия

Экспедиция из Москвы отправляется на открытие самого большого озера - к берегам Байкала, 31 июля 1656 года. Байкал находится на юге Восточной Сибири. Это самое глубокое в мире озеро и крупнейшее водохранилище пресной воды на планете.

Казак Курбат Иванов появился впервые с отрядом на берегу Байкала летом 1643 года напротив острова Ольхон. Он оставил записи о озеро, проживающих в нем рыб и пушных зверей прибрежной тайги. Тогда у Байкала жили коренные народы Бурятии. Царское правительство в те времена очень интересовали сведения о расстоянии, о народности побережья Байкала, о серебряной руде и мехах. Властям нужны были сведения о богатствах недр и вод, о возможности развития земледелия.

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Протопоп Аввакум рассказал о своих впечатлениях о "сибирском море" в 1656 году в своей книге "Житие протопопа Аввакума". В начале XVIII века по указанию Петра I начинаются исследования Восточной Сибири. Одним из главных событий этих лет стало учреждение Яковом Похабова 1661 г. Иркутского острога на правом берегу реки Ангары. В 1686 году Иркутске был предоставлен статус города.

Байкал является самым большим резервуаром жидкой пресной воды на Земле с одной пятой частью всех запасов пресной воды. Озеро имеет объем воды около 23,000 км³, что больше, чем в Балтийском море. Озеро Байкал питают своей водой 336 рек и многочисленные ручьи.

Президент США Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски 20 июня 1867 году. В результате Россия продала США Аляску, Алеутские острова и острова в Беринговом проливе.