Сгорел самый старый театр города

Первый Одесский городской театр построили за 5 лет Автор: wew.archodessa.com

В Одессе торжественно 10 февраля 1810-го открыли первый Городской театр. Существовал до 1873 года, когда его уничтожил пожар.

Здание первого городского театра возвели по проекту итальянца Франческо Фраполли и француза Тома де Томона. Деньги выбил у царя герцог де Ришелье - местный военный губернатор Херсонской губернии Российской империи.

Белоснежное сооружение было похожое античный храм, обращенный фасадом к порту. Зал театра на 800 мест был 3-ярусный, с 17 ложами. В партере было 44 кресла. Сзади - так называемый "стоячий партер", где зрители смотрели спектакль стоя.

Зал освещался канделябрами, сцена - большими лампадами с маслом. Театр зимой не отапливался. В уборных певцов и хористов стояли чаны с горящим спиртом.

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Театральный сезон длился 10 месяцев - от Пасхи до начала Великого поста. В течение недели происходило 2-3 спектакля. Билеты стоили от 30 коп до 10 руб.

Император Российской империи Александр I 2 мая 1817-го утвердил доклад министра народного просвещения князя Голицына о создании Ришельевского лицея в Одессе. Назвали его в честь генерал-губернатора края герцога Армана Эммануэля дю Плесси Ришелье. Фактически лицей начал работать лишь в следующем году.