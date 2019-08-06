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среда, 07 августа 2019 08:20

Серийный убийца сначала душил своих жертв

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Серийный убийца сначала душил своих жертв
Первый серийный убийца Джек Потрошитель убил свою первую жертву в Лондоне. Фото: George Peters / iStock

Первый серийный убийца Джек Потрошитель 7 августа 1888 года убил свою первую жертву в Лондоне. Джек потрошил своих жертв и бесследно исчезал. Его так и не нашли.

Первой жертвой Потрошителя стала 43-летняя Мэри-Энн "Полли" Николс - мать пятерых детей, которая работала прислугой. Жизнь женщины пошла под откос, когда муж покинул ее ради соседки. Полли пристрастилась к алкоголю и стала ночевать на улице. Таким образом она попала в лапы маньяка. 31 августа 1888 года ее бездыханное тело обнаружили перед воротами в Бакс-роу. Убийца дважды перерезал горло жертвы.

Через девять дней полиция обнаружила тело Энни Чэпмен Смит - дочери солдата, она 20 лет работала горничной у архитектора в Вестминстере. Полиция обнаружила тело женщины 8 сентября в дворе по улице Хэнбери. Ей перерезали горло, вспороли живот, а внутренности разбросали в округе.

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Затем Джек пропал, правда на небольшой срок. 30 сентября он отобрал жизнь сразу двух женщин Элизабет Страйд и Кэтрин Эддоуз. Разница между убийствами составляла всего несколько часов. Прошло всего 10 дней. Джек снова совершил убийство - жесточайшее из всех. В этот раз последний. Резник оставил изуродованное тело Мэри Джейн Келли в ее собственной постели. Большинство его преступлений были совершены в общественных местах. Чтобы жертвы не кричали, он их душил. Поэтому в местах преступления не было следов крови.

Британские ученые утверждают, что Джеком Потрошителем был 23-летний парикмахер Аарон Косминский. Он же был и главным подозреваемым в XIX веке, когда произошли все загадочные убийства.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
августа

Серийный убийца сначала душил своих жертв

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