Серийный убийца нападал только на женщин

Первый серийный убийца Джек Потрошитель убил свою первую жертву в Лондоне. Фото: George Peters / iStock

Первый серийный убийца Джек Потрошитель 7 августа 1888 года убил женщину в Лондоне.

Жертвой стала 43-летняя Мэри-Энн "Полли" Николс - мать пятерых детей, которая работала прислугой. Жизнь женщины пошла под откос, когда муж покинул ее ради соседки. Полли пристрастилась к алкоголю и стала ночевать на улице. Таким образом она попала в лапы маньяка. Ее тело обнаружили перед воротами в Бакс-роу. Убийца дважды перерезал горло жертвы.

Через девять дней полиция обнаружила тело Энни Чэпмен Смит - дочери солдата, она 20 лет работала горничной у архитектора в Вестминстере. Полиция обнаружила тело женщины 8 сентября в дворе по улице Хэнбери. Ей перерезали горло, вспороли живот, а внутренности разбросали в округе.

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30 сентября он отобрал жизнь Элизабет Страйд и Кэтрин Эддоуз. Разница между убийствами составляла всего несколько часов. Прошло всего 10 дней и Джек снова совершил убийство - жесточайшее из всех. Резник оставил изуродованное тело Мэри Джейн Келли в ее собственной постели.

Большинство его преступлений были совершены в общественных местах. Чтобы жертвы не кричали, он их душил. Поэтому в местах преступления не было следов крови.

Британские ученые утверждают, что Джеком Потрошителем был 23-летний парикмахер Аарон Косминский. Он же был и главным подозреваемым в XIX веке, когда произошли все загадочные убийства.