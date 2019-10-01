Сериалы для домохозяек спонсировали мыловары

Мыльная опера "Династия" - самый успешный сериал за всю историю американского телевидения. Фото: кино.юа

В США состоялась премьера первой "мыльной оперы" - сериала "Дальний холм" 2 октября 1946 года . Спонсорами телесериалов того времени были мыловары.

Название сериалов "мыльными операми" происходит от того, что в первых телесериалах размещалась реклама таких компаний-производителей мыла, как Procter & Gamble, Colgate-Palmolive и Lever Brothers. Первые мыльные оперы начали выходить на радио по будням в дневное время, когда у радиоприемников были преимущественно домохозяйки, их целевая аудитория.

Сериал о жизни семьи фермеров "Дальний холм" снимали два года. В неделю - по 2-3 серии, стоимость каждой - всего триста долларов. Сценаристы во время съемок дописывали сценарий, актеры не успевали изучить свою роль. Тексты монологов писали на плакатах и ​​показывали за камерой.

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В сентябре 2009-го на американском канале CBS показали последний эпизод мыльной оперы "Путеводный свет". Сюжет многосерийной ленты разворачивается вокруг священника из пригорода вымышленного американского города Спрингфилд. Преподобный Рутлендж оставлял на своем окне зажженную лампу - символ того, что заблудившимся в его доме всегда окажут помощь. С этим связано и название фильма.

Это самый продолжительный сериал в истории телевидения. Транслировался 72 года. Премьера состоялась в 1937-м. 15 лет "Путеводный свет" выходил в эфир только как радиошоу. Сценарий шоу написала школьная учительница Ирна Филипс, основываясь на собственном жизненном опыте.

12 января 1981 состоялась премьера сериала "Династия" на телеканале Ай-Би-Си. Это наиболее успешный сериал за всю историю американского телевидения, одну его серию одновременно могли смотреть больше 100 млн. зрителей по всему миру.