Сепаратисты захватили двух заложников

Капитолий штата Техас в Остине. В Техасе постоянно действуют движения и группировки за независимость. Фото: LoneStarMike

В Техасе военная группировка "Республика Техас" 27 апреля 1997-го захватило двух заложников. Поставили условие - независимость от США штата Техас. На следующий день заложники были освобождены, а руководители группы Ричард Макларен и Роберт Отто осуждены.

В конце 1836-го Техас был провозглашен республикой. За 10 лет техасский конгресс отверг идею соглашения с Мексикой и высказался за присоединение к США. Техас является первым и до сих пор единственной международно признанной независимым государством, принятой в состав США как равноправный член союза. Организация "Республика Техас" борется за независимость Техаса. Имеет собственную судебную систему, свою милицию. Штат не признает существование "Республики" и ее органов. Руководителем организации стал Ричард Макларен. Члены организации взяли двух заложников в городке Форт-Дэвис.

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В городке Форт-Дэвис находились от 90 до 150 человек. Они не имеют отношения к сепаратистам, но через полицейской блокады попали в положение заложников. Поставили власти условие - независимость от США штата Техас. Целый день шли переговоры. На следующий день заложники были освобождены, а руководители группы Ричард Макларен и Роберт Отто приговорены к 99-и и 50-и лет заключения.

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