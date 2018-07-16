Семью русского царя расстреляли, а трупы облили кислотой и закопали на дороге

Семья царя Николая II. Фото: inosmi.ру

17 июля 1918 года в подвале дома купца Ипатиевому группа красногвардейцев расстреливают царя Николая II, царицу Александру Федоровну, их детей: 23-летнюю Ольгу, 21-летнюю Татьяну, 19-летнюю Марию, 17-летнюю Анастасию и 14-летнего Алексея. А также четырех слуг - врача Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, камердинера Алоизия Труппа, горничную Анна Демидову.

Летом 1914 началась Первая мировая война. После Февральской революции 1917 года российский император Николай II отрекается от престола. Правительство большевиков арестовывает царскую семью и отправляет в Екатеринбург в ссылку. Николай II с семьей находятся под домашним арестом в доме Николая Ипатиевому 78 дней. Большевики планируют устроить показательный суд над царем. Но из-за угрозы наступления антисоветских армий Уральская областной совет расправу решает осуществить немедленно. В полночь Романовых будят и предписывают собраться в подвале - якобы, чтобы спрятаться от армии белогвардейцев.

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Солдаты открывают огонь. Николай II погибает первым от выстрела Юровского. В других высаживают по три-четыре пули. Царевич Алексей еще жив - у него, как у ребенка, специально не целится ни один из солдат. Юровский выпускает у Алексея три последних пули из своего "маузера". Парень затихает и сползает на пол к ногам отца. Красноармеец Петр Ермаков достреливают еще живых Татьяну и Анастасию.

Закалывают штыками воющих собачек царевен - бульдога Ортин и спаниеля Джимми. За окном шумит грузовик. Ее заводят, чтобы выстрелы в городе не слышали. Красноармейцы внутренней охраны переносят трупы в одеялах в грузовик. Трупы везут в золотоносной шахты в 5 км от Екатеринбурга. Ермаков высылает красноармейцев на дорогу, чтобы никого не пропускали с близлежащей деревни. На веревках спускают расстрелянных в яму шахты - сначала Романовых, затем прислугу.

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На следующий день Юровский решает, что захоронение легко можно найти. Снова собирает команду красноармейцев, трупы веревками извлекают из шахты.

Тела раздевают. В женской одежде находят более 8 кг драгоценностей. На изуродованных телах императрицы и ее дочерей оставляют лишь шейные иконы. Тела и одежду палачи обливают бензином. Замороженные трупы дымят, воняют, но не сгорают. Решают останки Романовых где-нибудь закопать. Выбирают трясинную яму посреди дороги. Там застревает их машина. Пока готовилась яма, сожгли два трупа: Алексея и горничной Демидовой. Облили их серной кислотой, яму завалили, шпалами закрыли. Грузовик немного утрамбовали шпалы.

В конце 1970-х захоронения Романовых находит писатель Гелий Рябов. И местные власти ему приказывает закопать их обратно. Раскопки восстанавливают после развала СССР. Экспертизы ДНК останков показывают, что те принадлежат именно семье последнего императора России. 17 июля 1998 останки царской семьи перепоховують в родовой усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе в Петербурге.