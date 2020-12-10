Семья нашли золотые монеты во дворе своего дома

64 древние монеты нашла семья из британского Нью-Форест в саду их дома.
Сокровище принадлежит от времен короля Эдуарда IV до его внука Генриха VIII. Среди них есть необычные монеты с инициалами жен Генриха VIII, сообщили в Британском музее.
"Они обрабатывали почву, и внезапно эти монеты выскочили из земли чудесным образом. Это довольно шокирующая находка для них и очень интересная для нас", - сказал хранитель сокровищ музея Ян Ричардсон.
Вероятно, клад спрятали в 1540 году. Хранитель монет средневековья и раннего Нового времени Барри Кук сказал, что нанесение инициалов королевских жен на золоте было странным явлением.
Монеты спрятал богач. Общая стоимость клада составляла 24 фунта стерлингов, что эквивалентно сегодняшним $19 тис.
"Это были большие деньги, безусловно, больше, чем годовая заработная плата среднего человека", - сказал Кук.
На большинстве монет изобразили архангела Михаила, убивающего дракона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли древнейшие в мире фальшивые деньги
"Это обычная золотая монета позднего средневековья и раннего Нового времени", - сообщил музейщик.
Эксперт по монетам из музея Эшмол Джон Нейлор сказал, что клад мог спрятать богатый купец или член духовенства.
"У вас есть период конца 1530-х и 1540-х годов, когда происходит роспуск монастырей, и мы знаем, что некоторые церкви действительно пытались скрыть свое богатство, надеясь, что они смогут сохранить его в долгосрочной перспективе. Это важное сокровище. Вы не так часто получаете большие сокровища золота этого периода", - сказал он.
В шведском Виггбюхольме на раскопках нашли монеты из серебра, браслеты и ожерелья. Археологи начали раскопки на месте поселения викингов.
Комментарии