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четверг, 10 декабря 2020 13:49

Семья нашли золотые монеты во дворе своего дома

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Семья нашли золотые монеты во дворе своего дома
Во дворе нашли монеты английских королей. Фото: British Museum

64 древние монеты нашла семья из британского Нью-Форест в саду их дома.

Сокровище принадлежит от времен короля Эдуарда IV до его внука Генриха VIII. Среди них есть необычные монеты с инициалами жен Генриха VIII, сообщили в Британском музее.

"Они обрабатывали почву, и внезапно эти монеты выскочили из земли чудесным образом. Это довольно шокирующая находка для них и очень интересная для нас", - сказал хранитель сокровищ музея Ян Ричардсон.

Вероятно, клад спрятали в 1540 году. Хранитель монет средневековья и раннего Нового времени Барри Кук сказал, что нанесение инициалов королевских жен на золоте было странным явлением.

Монеты спрятал богач. Общая стоимость клада составляла 24 фунта стерлингов, что эквивалентно сегодняшним $19 тис.

"Это были большие деньги, безусловно, больше, чем годовая заработная плата среднего человека", - сказал Кук.

На большинстве монет изобразили архангела Михаила, убивающего дракона.

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"Это обычная золотая монета позднего средневековья и раннего Нового времени", - сообщил музейщик.

Эксперт по монетам из музея Эшмол Джон Нейлор сказал, что клад мог спрятать богатый купец или член духовенства.

"У вас есть период конца 1530-х и 1540-х годов, когда происходит роспуск монастырей, и мы знаем, что некоторые церкви действительно пытались скрыть свое богатство, надеясь, что они смогут сохранить его в долгосрочной перспективе. Это важное сокровище. Вы не так часто получаете большие сокровища золота этого периода", - сказал он.

В шведском Виггбюхольме на раскопках нашли монеты из серебра, браслеты и ожерелья. Археологи начали раскопки на месте поселения викингов.

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