Селу на Львовщине вернули советское название

Село назвали в честь первого директора МТС. Фото: "То є Львів"

Селу Мармузовичи во Львовской области вернули советское название Андреевка.

Его переименовали 19 мая 2016 года согласно закону о декоммунизации, написал в Facebook народный депутат Владимир Вятрович.

Институт национальной памяти тогда, пояснил, что "И.М. Андреев - первый директор МТС в селе Ферлеивцы Львовской области в 1939 году".

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Сельская и районная рада Буска в августе 2016 года приняли решение переименовать село снова в Андреевку. Позже их поддержал Львовский областной совет.

Суд подтвердил незаконность переименования в Харькове проспекта фамилией советского маршала Георгия Жукова. 28 сентября Второй апелляционный административный суд в Харькове рассмотрел апелляцию горсовета и оставил решение суда первой инстанции без изменений