Сектантов вывели из города голыми

Мініатюра "Катарів виводять з Каркассону" з "Великих французьких хронік" XIV століття. Фото: jnsm.com.ua

Жителей французского города Каркассон выпустили из города голыми. Таким было наказание за подражание учению катаров, которое распространилось в XI в. на юге Франции.

Приверженцы секты катаров основывались на специфическом понимании Библии. Они рассматривали материальный мир как безусловное зло. Среди прочего отрицали человеческую телесную природу Христа, его таинства, верили в переселение душ и отвергали концепцию священства. Считали, что религиозные обряды может совершать каждый верующий, пишет сайт jnsm.

Главарям катаров активно помогали богатые дворяне, конфликтовавшие с аббатствами.

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1 августа 1209 крестоносцы осадили город Каркассон между Тулузой и середземноморским побережьем. Город отрезали от водоснабжения. Через 2 недели - 15 августа - Каркассон капитулировал. Вопреки средневековым порядкам, его население не вырезали.

Людей вывели из города голыми или в одном нижнем белье. Согласно летописцу Петру с По-де-Сернея, жители покинули Каркассон "... в одних рубашках и трусах".

В 1233 году катаров полностью ликвидировали. Тех, кто покаялся, обязывали носить желтые кресты на одежде, регулярно посещать местную церковь, где их ежемесячно подвергали физическому наказанию. Они должны были совершать паломничества и участвовать в войнах против мусульман. В конце концов катары были истреблены.

Некоторые исследователи утверждают, что именно катары были хранителями легенды о Святом Граале. Существует несколько теорий относительно природы Святого Грааля. Первая, наиболее распространенная, утверждает, что это чаша, из которой причащались ученики Иисуса Христа на Тайной вечере, в которую позже его сторонники собрали несколько капель крови распятого на кресте Спасителя. Чашу и копье, которым нанесли раны Христу, сохранил и привез в Британию Иосиф Аримафейский.