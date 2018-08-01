Сектантов вывели из города голыми

 
Ексклюзивы
1/5
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 702
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5220
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1917
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 306
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5238
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5931
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1539
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6363
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10530
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4932
Фото
Все фото
33
14
11
6
8
Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
&quot;Мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое&quot; - писатель предвидел репрессии
"Мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое" - писатель предвидел репрессии
Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
Уникальную стенопись реставрируют за средства, собранные на день рождения
Уникальную стенопись реставрируют за средства, собранные на день рождения
Видео
Все видео
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео
Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео
Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"
Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"
Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове
Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове
На затонувшем корабле нашли клад серебряных монет
На затонувшем корабле нашли клад серебряных монет
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1539
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3168
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 666
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4950
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 882
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 11:19

Сектантов вывели из города голыми

  Комментировать
Сектантов вывели из города голыми
Мініатюра "Катарів виводять з Каркассону" з "Великих французьких хронік" XIV століття. Фото: jnsm.com.ua

Жителей французского города Каркассон выпустили из города голыми. Таким было наказание за подражание учению катаров, которое распространилось в XI в. на юге Франции.

Приверженцы секты катаров основывались на специфическом понимании Библии. Они рассматривали материальный мир как безусловное зло. Среди прочего отрицали человеческую телесную природу Христа, его таинства, верили в переселение душ и отвергали концепцию священства. Считали, что религиозные обряды может совершать каждый верующий, пишет сайт jnsm.

Главарям катаров активно помогали богатые дворяне, конфликтовавшие с аббатствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диета тамплиеров: почему рыцари жили вдвое дольше остальных

1 августа 1209 крестоносцы осадили город Каркассон между Тулузой и середземноморским побережьем. Город отрезали от водоснабжения. Через 2 недели - 15 августа - Каркассон капитулировал. Вопреки средневековым порядкам, его население не вырезали.

Людей вывели из города голыми или в одном нижнем белье. Согласно летописцу Петру с По-де-Сернея, жители покинули Каркассон "... в одних рубашках и трусах".

В 1233 году катаров полностью ликвидировали. Тех, кто покаялся, обязывали носить желтые кресты на одежде, регулярно посещать местную церковь, где их ежемесячно подвергали физическому наказанию. Они должны были совершать паломничества и участвовать в войнах против мусульман. В конце концов катары были истреблены.

Некоторые исследователи утверждают, что именно катары были хранителями легенды о Святом Граале.

Существует несколько теорий относительно природы Святого Грааля.

Первая, наиболее распространенная, утверждает, что это чаша, из которой причащались ученики Иисуса Христа на Тайной вечере, в которую позже его сторонники собрали несколько капель крови распятого на кресте Спасителя.

Чашу и копье, которым нанесли раны Христу, сохранил и привез в Британию Иосиф Аримафейский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сектантов вывели из города голыми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Сектантов вывели из города голыми

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 130790
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 69967
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 42393
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 35870
Полиция задержала убийц АТОвцa &quot;Сармата&quot;
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата" 6 Просмотров: 18756
История
 В Египте раскопали гробницы с необычными фресками
 В Египте раскопали гробницы с необычными фресками Просмотров: 1080
В центре города нашли старейшую библиотеку
В центре города нашли старейшую библиотеку Просмотров: 189
Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии
Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии
 Просмотров: 819
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
 1 Просмотров: 1026
Нашли таинственный разрисованный скелет девушки
Нашли таинственный разрисованный скелет девушки Просмотров: 846
Больше всего комментируют
44
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
5
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
4
"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских
3
На парижской ратуше разместили фото Сенцова
Голосов: 3121
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua