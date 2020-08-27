Сегодня Успение: каких традиций и запретов следует придерживатся

28 августа православные отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Успение Пресвятой Богородицы или Первая Пречистая.
В течение осеннего периода есть три "Пречистые". О них в народе говорят так: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья снегом покрывает". Поэтому в период "Успение" происходит озимый посев.
В этот день в церквях вспоминают смерть Божией Матери. Говорят не только об окончании жизненного пути Богородицы, но и о ее воссоединении с сыном Иисусом Христом.
Слово "успение" означает сон. Многие верующие объясняют смысл праздника Успения в том, что нет конечной смерти и страха перед ней. То есть жизнь на Земле в физическом теле, а также жизнь после этого.
В этот день заканчивается пост, можно начинать питаться разнообразной пищей.
В лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму. Доброй традицией у наших предков было на Успение заниматься солением на зиму капуслты, огурцов, помидоров и других овощей.
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С этого дня у девушек в селе уже нет тяжелой работы, говорят: "Пришла Первая Пречистая - девушка становится речистая" - начинает много говорить, потому что нет уже чем занятся.
Семьи, в которых были дети на выданье, начинали активно готовиться к свадебному сезону.
На Успение Пресвятой Богородицы запрещено:
- убирать, стирать, шить
- устраивать громкие гуляния
- ругаться и ссориться
- желать кому-то зла - оно непременно вернется к вам
- разводить огонь - так можно привлечь беду
- ходить босиком на Успение - якобы так можно собрать все болезни
- молодым незамужним девушкам нельзя стричь волосы, чтобы не испортить судьбу.
Приметы
Если в этот день появилась радуга на небе - осень будет теплой.
Хорошая погода - бабье лето будет прохладным.
Много паутины - примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной
По Пречистую идет дождь, то осень будет плохая, дождливая, сльотлива и холодная. И наоборот: если не будет дождя, то тепла, суховатая, без влаги.
11 сентября - праздник Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, или, как говорят в народе, Головосеки.
Этот праздник более известен среди верующих под названием "Иван Постный", потому что церковь установила в этот день однодневный пост. Отсюда и его народное название.
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