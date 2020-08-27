Сегодня Успение: каких традиций и запретов следует придерживатся

Одним из древнейших храмов в Украине считается церковь Успения Пресвятой Богородицы в Крылосе - село Галицкого района Ивано-Франковской области. На его территории была столица Галицко-Волынского государства - город Галич. Фото: krylos.top

28 августа православные отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Успение Пресвятой Богородицы или Первая Пречистая.

В течение осеннего периода есть три "Пречистые". О них в народе говорят так: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья снегом покрывает". Поэтому в период "Успение" происходит озимый посев.

В этот день в церквях вспоминают смерть Божией Матери. Говорят не только об окончании жизненного пути Богородицы, но и о ее воссоединении с сыном Иисусом Христом.

Слово "успение" означает сон. Многие верующие объясняют смысл праздника Успения в том, что нет конечной смерти и страха перед ней. То есть жизнь на Земле в физическом теле, а также жизнь после этого.

В этот день заканчивается пост, можно начинать питаться разнообразной пищей.

В лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму. Доброй традицией у наших предков было на Успение заниматься солением на зиму капуслты, огурцов, помидоров и других овощей.

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С этого дня у девушек в селе уже нет тяжелой работы, говорят: "Пришла Первая Пречистая - девушка становится речистая" - начинает много говорить, потому что нет уже чем занятся.

Семьи, в которых были дети на выданье, начинали активно готовиться к свадебному сезону.

На Успение Пресвятой Богородицы запрещено:

- убирать, стирать, шить

- устраивать громкие гуляния

- ругаться и ссориться

- желать кому-то зла - оно непременно вернется к вам

- разводить огонь - так можно привлечь беду

- ходить босиком на Успение - якобы так можно собрать все болезни

- молодым незамужним девушкам нельзя стричь волосы, чтобы не испортить судьбу.

Приметы

Если в этот день появилась радуга на небе - осень будет теплой.

Хорошая погода - бабье лето будет прохладным.

Много паутины - примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной

По Пречистую идет дождь, то осень будет плохая, дождливая, сльотлива и холодная. И наоборот: если не будет дождя, то тепла, суховатая, без влаги.

11 сентября - праздник Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, или, как говорят в народе, Головосеки. Этот праздник более известен среди верующих под названием "Иван Постный", потому что церковь установила в этот день однодневный пост. Отсюда и его народное название.