Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень

11 сентября православные чествуют пророка Иоанна Крестителя. Это день смертной казни одного из крупнейших христианских святых.
Он проповедовал пришествие Спасителя и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
В 30-м году его распорядился казнить царь Ирод из-за наговоров жены Иродиады.
В народе этот день называли Головосеком. Считали, что нельзя употреблять напитки красного цвета, напоминающие кровь.
Запрещалось резать то, что внешне напоминает голову. Хлеб ломали руками.
В некоторых регионах Украины этот день называли Иван Постный. Запрещалось петь и танцевать. Ведь именно с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя. В этот день каждый пытался побывать в церкви.
С этого времени прекращались грозы.
Приметы:
Если слышен гром - осень будет долгой и теплой.
Если журавли улетают - осень будет недолгой и вскоре придет похолодание.
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Скворцы на юг не улетают - следует ожидать бабьего лета.
Много грачей - к устойчивой солнечной погоде.
9 сентября в Украине начнется бабье лето.
Погода почти во всех регионах до конца недели будет солнечной, сухой и теплой, сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Если вы еще не знаете, что такое бабье лето и как идеально оно выглядит, увидите. Можно убежать с работы в ближайший лесок или парк и посмотреть на солнышко сквозь красивую паутину", - говорит она.
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