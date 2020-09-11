Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень

Если на Головосек улетают журавли, то осень будет холодной. Фото: pexels.com

11 сентября православные чествуют пророка Иоанна Крестителя. Это день смертной казни одного из крупнейших христианских святых.

Он проповедовал пришествие Спасителя и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.

В 30-м году его распорядился казнить царь Ирод из-за наговоров жены Иродиады.

В народе этот день называли Головосеком. Считали, что нельзя употреблять напитки красного цвета, напоминающие кровь.

Запрещалось резать то, что внешне напоминает голову. Хлеб ломали руками.

В некоторых регионах Украины этот день называли Иван Постный. Запрещалось петь и танцевать. Ведь именно с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя. В этот день каждый пытался побывать в церкви.

С этого времени прекращались грозы.

Приметы:

Если слышен гром - осень будет долгой и теплой.

Если журавли улетают - осень будет недолгой и вскоре придет похолодание.

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Скворцы на юг не улетают - следует ожидать бабьего лета.

Много грачей - к устойчивой солнечной погоде.

9 сентября в Украине начнется бабье лето. Погода почти во всех регионах до конца недели будет солнечной, сухой и теплой, сообщила синоптик Наталья Диденко. "Если вы еще не знаете, что такое бабье лето и как идеально оно выглядит, увидите. Можно убежать с работы в ближайший лесок или парк и посмотреть на солнышко сквозь красивую паутину", - говорит она.