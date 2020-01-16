СБУ вернула в музей ценные артефакты

Артефакты конфисковали у черных археологов. Фото: UA: Херсон

Представители управления СБУ в Херсонской области должны передать краеведческому музею более 80-ти предметов археологической коллекции.

15 января привезли первые 40 экспонатов, сообщает "Мост".

"Сотрудники спецслужбы обнаружили местных жителей, которые пытались контрабандным путем переправить предметы древности в страны Евросоюза и в страну-агрессор. Ими оказались несколько жителей Херсона и области. Одни из них занимались черной археологией, вели собственные раскопки и через интернет продавали их. Другие скупали и пытались перепродать за границу. Срок наказания определяется судом", - сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Херсонской области Виктория Шакула.

Главная хранительница областного краеведческого музея Анна Андреева сообщила, что эти экспонаты датируются разными годами, от III века и до начала XIX. Среди находок есть наконечники стрел, старинные монеты, ювелирные украшения античной Ольвии, предметы быта.

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"Это очень интересная коллекция. Среди них - вещи римского, скифского времени, предметы Киевской Руси. Коллекция разнородна, требует дополнительного изучения, чем мы и будем заниматься. Среди предметов, сегодня передаются, интересные нумизматические образцы - монеты Крымского ханства, ольвийские монеты. Среди них - уникальные вещи ", - рассказала она.

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