СБУ опубликовала уникальные документы, касающиеся сталинских репрессий

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СБУ опубликовала документы КГБ, касающиеся массовых расстрелов.

Семьям расстрелянных украинцев сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов.

"Была даже отдельная директива - с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста", - говорится в сообщении СБУ.

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Оказалось, что точная дата расстрела украинского режиссера Леся Курбаса - 3 ноября 1937 года. По документам он якобы погиб в лагерях в 1942-м.

"И через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельске области появится вывод: отменить расстрел из-за отсутствия состава преступления", - отметили в СБУ.

Сегодня в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Вспоминают погибших от террора, организованного советской властью.