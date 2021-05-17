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вторник, 18 мая 2021 09:20

Сбитые самолеты и сексуальная культура - назвали самые интересные музеи Украины
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18 мая в мире отмечают Международный день музеев.

Его основали 1977 году, во время 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев в Москве и Ленинграде. В честь даты Gazeta.ua собрала 10 необычных музеев Украины.

Музей-архив прессы, Киев

Частное собрание в Киеве, основанное на базе коллекции журналиста Вахтанга Кипиаини. Коллекция музея насчитывает более 30 тыс. наименований газет и журналов. В экспозиции есть первая украинская газета "Зоря Галицкая", первая украиноязычная газета на подроссийской земле "Хлебороб", газеты времен УНР, подпольные издания диссидентов. Музей действует на ул. Борисоглебская, 3.

Автор: polona.pl
  Первая украинская газета "Зоря галицька"
Первая украинская газета "Зоря галицька"

Музей погибших самолетов, Хоросно

Расположен в 18 км к югу от Львова. Музей устроил на своем земельном участке председатель ОО "Поиск самолетов в Украине" Андрей Риштун. С волонтерами ищет на территории Украины остатки машин периода Второй мировой войны. Экспозиция музея содержит 12 стендов с информацией о найденных 12 самолетов. Представленные части самолетов, которые удалось извлечь и переместить в Хоросно. Старейший польский самолет разбился в 1939 году, новейшие - 1945-го. Их остатки обнаружили в течение прошлых двух лет.

Автор: Валерий Шмаков
  Музей погибших самолетов возле Львова
Музей погибших самолетов возле Львова

Музей моделей транспорта, Винница

Расположен на улице Соборная, 64. Владелец музея Александр Вдовиченко более 45 лет собирал модели транспорта. Коллекция из 5037 моделей есть в Книге рекордов Украины. Демонстрируют модели автомобилей, самолетов, танков, кораблей, мотоциклов, трамваев и другого транспорта. Есть коллекция военного транспорта из пластилина и собрание двигателей автомобилей, узлов и агрегатов. Также в музее создали макет города Винница 1970-х годов.

"Решили показать Винницу такой, какой мы ее не увидим никогда. Многих зданий уже нет, снесены. На их месте стоят современные дома. Тогда Винница тоже имела свой шарм, привлекательность", - рассказывает Вдовиченко.

Автор: ТСН
  Музей моделей транспорта в Виннице
Музей моделей транспорта в Виннице

Музей звука, Одесса

Звукорежиссер Василий Пинчук собрал коллекцию старой аудиоаппаратуры. Музей основал на улице Дворянской, 25. В экспозиции есть граммофоны и патефоны, радиолы и магнитофоны, виниловые пластинки, пленочные бобины, аудиокассеты, CD-диски, афиши, плакаты, этикетки для пластинок с логотипами различных фирм и фабрик грамзаписи. Посетители имеют возможность послушать раритетные записи и звуковые письма на пластинках, виниловых лентах и проволоке.

Музей пивоварения, Львов

Действует возле Львовского пивзавода, на улице Клепаровской, 18. В экспозиции представили макеты и настоящие орудия труда пивоваров прошлого и настоящего, коллекции пивных бочек и бутылок, образцы рекламы. В музее есть свидетельство пивовара 1796 года и аутентичная книга пивовара 1930-х годов.

Музей имеет три этажа. В нем можно попробовать пива и сравнить сорта. В цехах пивоварни показывают, как делают напиток.

Автор: TripAdvisor
  В "Львіварні" действует не только музей, но и художественный центр
В "Львіварні" действует не только музей, но и художественный центр

Музей детства, Днепр

Работает на проспекте Сергея Нигояна, 50. В музее собрали артефакты, относящиеся к детству в 1960-1990 годах. Можно посмотреть на игрушки, книги, школьные принадлежности, фотографии, открытки, электронные игры, посуду, одежду. Коллекция насчитывает около тысячи экспонатов. Артефактами позволяют играть посетителям.

В музее показали игрушки, которые производил Южный машиностроительный завод.

"Мы собрали игрушки, которые делали промышленные предприятия нашего города. Все привыкли, что ЮМЗ делает ракеты, но ЮМЗ делал еще и детские автоматы. Если мы берем Днепровский машиностроительный завод, то там выпускали замечательных роботов и самолеты для маленьких детей", - рассказал владелец музея детства Михаил Прудников.

Музей космонавтики, Житомир

Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева действует на улице Дмитриевской, 5. В нем представили образцы космической техники, оборудования, снаряжения космонавтов, документы, фотографии, сувениры по космической тематике. В музее можно посмотреть на настоящий спусковой аппарат Союз-27 и образцы лунного грунта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Языковой омбудсмен взялся за музей

Автор: cosmosmuseum.info
  Музей космонавтики в Житомире
Музей космонавтики в Житомире

Музей ракетных войск стратегического назначения, Первомайск

Его создали на месте боевой позиции ракетного полка 46-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения в поселке Первомайск Кировоградской области. Посетители имеют возможность посмотреть подземный командный пункт и одну из ракетных шахт. В помещениях казарм и штаба размещены экспозиционные залы. Там собрали почти 3 тыс. экспонатов. Есть экспозиция специальной техники для обслуживания ракетной боевой позиции.

Автор: Гард.City
  Ракета на территории музея РВСН
Ракета на территории музея РВСН

Музей сексуальных культур, Харьков

Музей обустроили на улице Мироносицкой, 81-А. Музей основали в 1999 года сотрудники кафедры сексологии Харьковской медицинской академии последипломного образования. За основу экспозиции приняли частную коллекцию профессора Валентина Крышталя. В нем представлены экспонаты, демонстрирующие тему секса в мировых культурах. Артефакты происходят из Индии, Японии, Китая и других регионов. Отдельный зал сделали для сексуального образования подростков. Там рассказывают об анатомии и физиологии половых органов, сексе, методах контрацепции.

Автор: Topgid.net
  Экспонат музея сексуальных культур
Экспонат музея сексуальных культур

Музей истории туалета, Киев

Частный музей, расположенный в Башне № 5 Киевской крепости. В нем рассказывается об эволюции туалетов и канализации. Коллекцию сувенирных унитазов внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Есть макет туалета со сливом, которым пользовались на острове Крит 5 тыс. лет назад, старинные горшки из Германии и Великобритании.

Автор: UATravel.info
  Музей туалета в Киеве
Музей туалета в Киеве

Единственный в Украине музей истории ламп расположен на территории коммунального предприятия и создан прежде всего для рабочих учреждения и гостей-коллег других светотехнических предприятий. Экскурсии не предусмотрены, но попасть сюда может каждый, кто заранее согласует визит с администрацией.

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