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пятница, 16 апреля 2021 13:51

Саскопали курган

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Саскопали курган
В кургане нашли скелет мужчины. Фото: facebook.com/archdnipro

Специалисты Днепровской археологической экспедиции показали раскопки захоронения ямной культуры в Новоалександровке Днепропетровской области.

Оно относится к эпохе ранней бронзы, говорится на странице экспедиции в Facebook.

Руководитель экспедиции Дмитрий Тесленко рассказал, что захоронению около 4,5 тыс. лет. Там обнаружили скелет. Предполагают, что это мужчина.

Лицо похороненного раскрасили охрой. Ее получали из перетертой железной руды.

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Погребальную камеру перекрыли сверху бревнами и камышом. Сам курган многократно использовали для захоронения. Его досыпали по крайней мере 8 раз.

После завершения раскопок останки передадут на исследование антропологов в Киев, а затем, вероятно, на радиоуглеродный и ДНК-анализ в Германию.

В селе Рыдодубы Чертковского района Тернопольской области во время полевых работ обнаружили саркофаг с человеческими останками, которому около 5 тыс. лет. Каменную глыбу, которая прикрывала вход в гробницу, зацепили и проломили трактором.

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