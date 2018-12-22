Самолет-гигант Сикорского поразил русского царя

Prohulyankova paluba na dakhu salonu, pid chas polʹotu tudy mohly vykhodyty pasazhyry. Foto: http://fandavion.free Kyyanyn Ihor Sikorsʹkyy 23 hrudnya 1913 roku pidnyavsya na vysotu v ponad 2000 metriv na okolytsi Kyyeva na bahatomotornomu litaku "Illya Murometsʹ". Litak stane poperednykom dlya pasazhyrsʹkykh litakiv ta bombarduvalʹnykiv. Ihor Sikorsʹkyy narodyvsya 25 travnya v Kyyevi v rodyni zamozhnoho doktora medytsyny. Zakinchyv peterburzʹke morsʹke uchylyshche, navchavsya v Kyyivsʹkomu politekhnichnomu instytuti. Pry mekhanichnomu viddilenni KPI doluchysya do povitroplavnoyi sektsiyi. Razom iz inshymy entuziastamy stvoryly blyzʹko 40 riznykh typiv litakiv. U berezni 1912 roku za litak S-6A na Moskovsʹkiy vystavtsi povitroplavannya Sikorsʹkomu dayutʹ Velyku zolotu medalʹ Rosiysʹkoho tekhnichnoho tovarystva. Hlava "Rosiysʹko-Baltiysʹkoho vahonnoho zavodu" Mykhaylo Shydlovsʹkyy proponuye kyyanynu posadu holovnoho konstruktora, toy pohodzhuyetʹsya. CHYTAYTE TAKOZH:Z Bibliyi prybraly vsi z·hadky pro spyrtni napoyi Zahoryayetʹsya ideyeyu zbuduvaty "povitryanyy korabelʹ-hihant". Shydlovsʹkyy finansuye proekt revolyutsiynym litaka za umovy, shcho uspishni vynakhody nalezhatymutʹ zavodu. Voseny 1913 prystupaye do budivnytstva svoho nayspishnishoho vazhkoho litaka. Daye yomu nazvu "Illya Murometsʹ" – im'ya kazkovoho heroya, moshchi yakoho zberihayutʹsya v Kyyevo-Pechersʹkiy Lavri. O snashchuye 100-sylʹnymy dvyhunam "Arhus". Maye kryla rozmakhom v 31 metr i z zahalʹnoyu ploshcheyu 150 kv metriv. Odrazu planuye yoho pasazhyrsʹkym i zruchnym. Na dodatok do pilot·sʹkoyi kabiny na bortu bula kimnata dlya pasazhyriv, spalʹnya i navitʹ tualet. Za dva misyatsi Sikorsʹkyy pidnimaye "Illyu Muromtsya" v povitrya z 16 pasazhyramy na bortu. Prolitaye na nʹomu nad impersʹkoyu stolytseyu i yiyi peredmistyamy. Litak-hihant nastilʹky vrazyv rosiysʹkoho tsarya Mykolu II, shcho toy daruye molodomu konstruktorovi zolotyy hodynnyk. Ta zamovyv povnyy park vazhkykh bombarduvalʹnykiv dlya Imperatorsʹkoyi rosiysʹkoyi aviatsiynoyi sluzhby. Pochalasya Persha Svitova. Sikorsʹkyy pereobladnav svoyikh "Muromtsiv" pid bombarduvalʹnyky i do 1917 roku Russo-Balt vyhotovyv 85 tsykh litakiv. Pislya viyny vtsilili litaky vykonuvaly pasazhyrsʹki reysy mizh Kharkovom i Moskvoyu. Konhres SSHA pryynyav i napravyv na zatverdzhennya shtativ proekt popravky do Konstytutsiyi pro vvedennya "sukhoho zakonu" 22 hrudnya 1918 roku. Показати більше 2267/5000 Прогулочная палуба на крыше салона, во время полета туда могли выходить пассажиры. Фото: http://fandavion.free

Киевлянин Игорь Сикорский 23 декабря 1913 года поднялся на высоту более чем 2000 метров на окраине Киева на многомоторном самолете "Илья Муромец". Самолет станет предшественником для пассажирских самолетов и бомбардировщиков.

Игорь Сикорский родился 25 мая в Киеве в семье состоятельного доктора медицины. Окончил Петербургское морское училище, учился в Киевском политехническом институте. При механическом отделении КПИ приложись к воздухоплавательной секции. Вместе с другими энтузиастами создали около 40 различных типов самолетов. В марте 1912 году по самолет С-6А на Московской выставке воздухоплавания Сикорскому дают Большую золотую медаль Русского технического общества. Глава "Русско-Балтийского вагонного завода" Михаил Шидловский предлагает киевлянину должность главного конструктора, тот соглашается.

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Загорается идеей построить "воздушный корабль-гигант". Шидловский финансирует проект революционным самолета при условии, что успешные изобретения принадлежать заводу. Осенью 1913 приступает к строительству своего найспишнишого тяжелого самолета. Дает ему название "Илья Муромец". Оснащает 100-сильным двигателем "Аргус". Имеет крылья размахом в 31 метр и с общей площадью 150 кв метров. Сразу планирует его пассажирским и удобным. В дополнение к пилотской кабины на борту была комната для пассажиров, спальня и даже туалет.

За два месяца Сикорский поднимает "Илью Муромца" в воздух 16 пассажирами на борту. Пролетает на нем над имперской столицей и ее пригородами. Самолет-гигант настолько поразил российского царя Николая II, тот дарит молодому конструктору золотые часы. И заказал полный парк тяжелых бомбардировщиков для Императорской российской авиационной службы. Началась Первая мировая.

Сикорский переоборудовал своих "Муромцев" под бомбардировщики и до 1917 года Руссо-Балт изготовил 85 этих самолетов. После войны уцелевшие самолеты выполняли пассажирские рейсы между Харьковом и Москвой.

Конгресс США принял и направил на утверждение штатов проект поправки в Конституцию о введении "сухого закона" 22 декабря 1918 года.