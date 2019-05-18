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понедельник, 20 мая 2019 08:20

Самолет пилота разломали на сувениры

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Самолет пилота разломали на сувениры
Американский летчик Чарльз Линдберг. Фото: Returns To USA

Американский летчик Чарльз Линдберг начал первый беспосадочный трансатлантический перелет 20 мая 1927 года. На следующий день он приземлился в Ле-Бурже, пригороде Парижа, завершив первый полет через Атлантику на тяжелее воздуха транспортном средстве.

Пилот Линдберг решил принять участие в конкурсе на премию Раймона Ортеги. 25000 долларов тому, кто в течение ближайших 5 лет осуществит беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Париж или наоборот. Линдберг заказал в Сан-Диего самолет специально для перелета через Атлантику. 10 мая Линдберг испытал его при перелете из Сан-Диего в Нью-Йорк.

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Полет Лендберга проходил на моноплане под названием "Дух Сент-Луиса", весом более 2300 кг. Перед отправкой моноплан заправили 1,7 тыс. литрами горючего. Он отправился из аэропорта Рузвельт-Филд (Нью-Йорк, США) в 7:52 20 мая. 21 мая в 17.21 приземлился в аеоропорту Ле-Бурже (Париж). Длина маршрута составила 5800 км. Продолжительность полета - 33 с половиной часа. Сам маршрут пролегал так, чтобы максимальное количество времени лететь над сушей Нью-Йорк - Ньюфаундленд - Ирландия - Англия - Париж.

Люди, встречавшие его в аэропорту, полчаса носили пилота на руках, а некоторые втайне поотламывали куски самолета себе на сувениры. За трансатлантический перелет Чарльз Линдберг был первым награжден Крестом летных заслуг, военной отличием за героизм и храбрость в воздушном бою. Став мировой знаменитостью, Линдберг осуществлял полеты по США и Латинской Америке, популяризируя авиацию.

В Вашингтоне начались сенатские слушания "Уотергейтского дела" 17 мая 1973 года. Президента Ричарда Никсона обвиняют в злоупотреблении властью.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
мая

Самолет пилота разломали на сувениры

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