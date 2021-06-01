С удочками, велосипедами и утюгами - какими были дети в начале ХХ в.

1 июня в мире отмечают День защиты детей. Начали для привлечения внимания к проблемам соблюдения прав и охраны здоровья. На них начали обращать внимание в начале ХХ века.

В древности главы семей имели право убивать своих детей. Несовершеннолетних могли бить и сажать в тюрьмы. В XIX в. детей часто заставляли работать на заводах. Владельцы предприятий охотно брали их, потому что детям можно было меньше платить.

Во время Второй мировой войны многие дети потеряли родителей, не имели надлежащей заботы. Международные организации пытались привлечь внимание к проблемам несовершеннолетних. В Париже сессия Совета Международной демократической федерации женщин решила установить Международный день защиты детей. Его впервые отмечали в 1950 году в 51 стране мира.

В 1959 году приняли Декларацию прав ребенка. Она провозглашала равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития. Декларация призывает родителей, общественные организации и правительства признать права детей и способствовать их осуществлению.

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Генеральная ассамблея ООН в 1989 году приняла Конвенцию о правах ребенка. Украина ратифицировала ее 27 сентября 1991-го. Этот документ является частью национального законодательства.

День защиты детей признали на государственном уровне в 1998 году. С тех пор его отмечают развлекательными мероприятиями и концертами. Обсуждают вопросы защиты прав несовершеннолетних.

Военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" поздравили Украину с Днем защиты детей. Накануне Дня защиты детей противотанковые подразделения бригады развлекли учащихся учебно-воспитательуного комплекса в селе Хлебодаровка Донецкой области.