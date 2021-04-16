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пятница, 16 апреля 2021 14:30

С канала выловили сейф с золотыми монетами

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С канала выловили сейф с золотыми монетами
Кладоискатель нашел в Амстердаме сейф с монетами. Фото: pexels.com

Австралийский искатель сокровищ Ли Уэббер нашел в амстердамском канале похищенный сейф с коллекционными монетами.

Уэббер проверял дно канала с помощью магнита. Ему удалось обнаружить место, где под водой лежало не менее 46 сейфов. Один из них поднимали краном, сообщает Newsweek.

"В результате, приложив массу усилий, мы его раскрыли. К нашему удивлению, он оказался набит монетами", - сообщил он.

На некоторых монетах были защитные чехлы, которые используют нумизматы. Судя по надписи Hortus Bonaticus 1682-1982 Amsterdam, это были памятные монеты. Их выпустили к юбилею амстердамского ботанического сада. В полиции сообщили, что эти монеты похитили более 20 лет назад.

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Каждая монета стоит около 30 фунтов стерлингов - 1159 грн. Их сделали в 1982-м в количестве 500 штук.

Во время раскопок древнеримской виллы Каса-дель-Митрео, что в Испании, археологи обнаружили кованный металлом сундук для хранения ценностей. Предмет служил хозяевам имения в IV в.

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