С голодающей Украине вывозили зерно на экспорт

Голодали и умирали дети. фото http://ukrlife.org

Правительство большевистской России 1 февраля 1922-го приняло решение о вывозе 8 млн. пудов хлеба из голодающей Украины в Россию. Там уже продолжался Голодомор.

Первая мировая война подорвала силы сельского хозяйства Украины. Животноводство и полеводство пострадавших от военных действий. В армию мобилизовали около трети взрослого мужского населения. Летом 1921 года республики поразила большая засухаа. Неурожай был в важнейших зерновых регионах Росии - Поволжье, Северном Кавказе, а в Украине ее южные степные районы.

Советская власть запретила торговлю и изымала продукты питания у крестьян. План хлебозаготовок неоднократно менялся. За вывезеное зерно Украина почти ничего не получила - ни денег, ни промышленных товаров. Украинцы голодали.

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Точную цифру умерших от голода в Украине не установлено. Историки приводятся цифры от 235 тыс. До 500 тыс. Человек. В советских школьных учебниках утверждалось, что в начале 20-х годов голод охватил лишь районы Поволжья. Так объявлялось тогда и перед западным миром, откуда Ленин и его соратники просили продовольственной помощи именно в этот регион. О том, что такой же голод охватил всю Южную Украин, Москва молчала.

23 февраля 1922 правительство большевистской России издал декрет об изъятии церковных ценностей для нужд борьбы с голодом.