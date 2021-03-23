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вторник, 23 марта 2021 13:47

С чего начинался самый известный машиностроительный завод Украины - фото
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Каким был Мариинский машиностроительный завод и его рабочие в начале XX в
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Каким был Мариинский машиностроительный завод и его рабочие в начале XX в
Каким был Мариинский машиностроительный завод и его рабочие в начале XX в
Каким был Мариинский машиностроительный завод и его рабочие в начале XX в
Каким был Мариинский машиностроительный завод и его рабочие в начале XX в

Показали фотографии Мариинского машиностроительного завода и его работников в начале XX в.

Завод построили в Александровске, теперь Запорожье, по распоряжению городского главы Феликса Мовчановского. Он хотел поддержать благотворительный проект защиты глухонемых. Поэтому работали на заводе преимущественно глухонемые люди, а в общем 500 человек. Все они жили на хуторе, который был также основан Мовчановским, пишут "Хроники Прекрасной Эпохи".

Завод выпускал сельскохозяйственные машины и агрегаты. Был оснащен последними достижениями техники. В помещениях было электрическое освещение, отопление, телефонная связь, которой пользовались работники без нарушения слуха. От завода и хутора к городу проложили железнодорожное сообщение.

Это был уникальный опыт не только на территории тогдашней Российской империи, но и для всей Европы.

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Ранее публиковали фотографии Южно-Русского металлургического завода в селе Каменское Екатеринославской губернии, теперь Днепропетровской области.

Завод начали строить в 1887 году усилиями Южно-Русского Днепровского металлургического общества. 7% капитала принадлежали французам, 40% бельгийцам, 33% немцам. Успешно завершить строительство удалось благодаря талантливому менеджеру, польскому промышленнику Игнатию Ясюковичу, который в 1889-м возглавил предприятие.

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