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вторник, 17 июля 2018 02:24

С бассейном и театром: как жили военнопленные в нацистском лагере
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Автор: cameralabs.org
  В состав Офлага в Мурнау входил и оркестр. Аудитория состояла из немецких солдат в лагере, которые время от времени приводили на представления свои семьи
В состав Офлага в Мурнау входил и оркестр. Аудитория состояла из немецких солдат в лагере, которые время от времени приводили на представления свои семьи

В сети показали архив фотографий с "образцового" лагеря в Германии времен Второй мировой войны. Там заключенные ставили спектакли, занимались спортом, проводили время в библиотеке и слушали академические лекции.

На снимках - сцены из повседневной жизни нацистского офлагах (сокращенно от немецкого слова Offizierslager, лагерь для военнопленных офицеров) с 1939 по 1945 год в Мурнау, на крайнем юге Баварии, пишет cameralabs.org.

Этими фото нацисты рекламировали, что уважают права человека. Коллекция снимков, сделанная в Баварии, загадочно появилась на юге Франции. Коробку с 300 негативами нашел в 1999 году 19-летний Оливье Ремпфер. Его отец понял что это, но не спешил показывать находку до 2003-го.

Польские заключенные на фотографиях одеты в костюмы. Некоторые - в вымышленную униформу, увешанную медалями, с усами и пенсне. Другие втиснулись в женские платья, накрасили ресницы и спрятали волосы под белокурые парики. Они смеются и танцуют на сцене. В оркестровой яме перед партитурами сидят другие пленные, увлеченные игрой на скрипках, флейтах и трубах.

Польским офицерам, заключённым в Мурнау, разрешали для развлечения ставить спектакли и оперетты. Мужчины брали на себя и женские роли
Фото: cameralabs.org
Этот снимок с грузовиком и надписью "PW Camp Murnau" стал зацепкой в установлении места съёмки
Очевидец Том Водзинский, связавшийся с Ремпферами после публикации фотографий, сказал, что на этом снимке, вероятно, запечатлены помещения для младших офицеров и рядовых в блоках E, F, G, H и K
Большинство заключённых польских офицеров принадлежали к военной элите и были избавлены от принудительного труда, распространённого в нацистских лагерях
В состав Офлага в Мурнау входил и оркестр. Аудитория состояла из немецких солдат в лагере, которые время от времени приводили на представления свои семьи

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Семья Ремпферов побоялась отдавать снимки в музей или библиотеку. Они опубликовали их на сайте. После этого с Ремферами связались родственники многих польских военнопленных, семьи которых сейчас живут в США, Австралии, Канаде или Англии. Также удалось узнать, что одним из авторов фото был польский солдат Сильвестр Будзинский.

По данным историков, примерно 18 тыс. поляков были военнопленными. С 12 нацистских лагерей для военнопленных офицеров, в Мурнау размещали наиболее высокоранговых заключенных.

Опубликовали фото города Белз Львовской области в 1915-1917 годах. Фотографии нашли в Австрийском государственном архиве.

Накануне войны в городе проживало 3625 евреев, 1600 украинцев и 900 поляков. В 1914-1915 годах Белз захватила российская армия. Город вошел в состав Галицкого генерал-губернаторства.

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