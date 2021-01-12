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среда, 13 января 2021 01:13

С аукциона сняли чашу из человеческого черепа

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С аукциона сняли чашу из человеческого черепа
Аукционный дом хочет установить происхождение чаши. Фото: istpravda.com.ua

В Австралии с аукциона сняли церемониальную чашу из человеческого черепа.

У продавцов возникли вопросы относительно его происхождения, сообщает The Guardian.

Аукционный дом Snowball Auctions Albany описал лот, как старинную европейскую церемониальную чашу из человеческого черепа с белым металлом и латунной отделкой.

Старший преподаватель социологии Сиднейского университета Фиона Хилл заявила, что в Австралии незаконно продавать черепа.

"Я считаю, что это неправильно. Я имею в виду, что существует общее правило, продажа и передача человеческих останков другому человеку незаконны", - пояснила она.

Закон Западной Австралии, который запрещает продажу и рекламу человеческих останков и тканей.

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Аукционный дом начал расследование происхождения черепа. Его могут выставить на продажу повторно. Там заявили, что эта чаша - из имения уважаемого коллекционера, и они обсуждали с властями вопрос о ее продаже.

Женщина из Великобритании обнаружила в своем саду редкую 1900-летнюю мраморную плиту с древнеримской гравюрой и надписями. Первоначальную стоимость древней плиты аукционный дом Woolley and Wallis оценил в $ 20,4 тыс. Ее выставят на продажу весной в этом году.

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