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пятница, 06 сентября 2019 10:12

Русский пилот попросил политического убежища в США

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Русский пилот попросил политического убежища в США
"Крылатую лисицу", как тогда называли секретный самолет МиГ-25, изучили американцы всего за 2 месяца Фото: boom.ms

Советский пилот Виктор Беленко бежал на секретном истребителе МиГ-25 в Японию 6 сентября 1976-го. Там попросил политического убежища в США.

Перед вылетом мужчина забрал из дому все личные документы. Оставил сына, жену и мать. План побега разрабатывал задолго до события.

В 6 утра начал тренировочный полет со своим напарником. Намеренно заправил полный бак самолета, чего служащие не заметили. В небе оторвался от товарища и спустился на малую высоту. Советские и Японские радары не смогли засечь самолет.

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Топлива до США не хватило, поэтому решил сажать МиГ в Японии. Вышел из самолета и совершил 2 выстрела в воздух, ожидая властей. Впоследствии, в СССР получили информацию, что он добровольно передал японцам секретный истребитель. Те в свою очередь передали его американцам, которые досконально изучили машину. Через несколько месяцев ее вернут в СССР.

На родине открыли дело за государственную измену. Предполагали, что мужчину завербовали американцы. Но оказалось, что его довело отношения к себе на службе. Долгое время не мог получить заслуженного звания капитана. Говорил, что надоело служить командирам-пьяницам и сверхурочно. Сравнивал службу пилота в США и СССР.

Беленко получил американское гражданство и женился на американке от которой имел 3-х детей.

Военно-исторический фестиваль "Днепровский рубеж" состоялся в селе Шипуново Алтайского края, Россия 24 августа.

Для посетителей провели реконструкцию битвы за Днепр в рамках Второй мировой войны. По сценарию, подразделение нацистских войск входит в украинский хутор, жители которого поддерживают советских партизан. Немцы сжигают часть села, но в это время к нему приближается отряд красноармейцев. Партизаны расстреливают "изменника родины".

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Дата
06
сентября

Русский пилот попросил политического убежища в США

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