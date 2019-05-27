Россия получила территории на Днестре

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1584
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Просмотров: 2592
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3582
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4077
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2268
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3726
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3951
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3366
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5625
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16698
Фото
Все фото
13
7
12
4
14
Как жили боснийцы в начале ХХ века - подборка рисунков
Как жили боснийцы в начале ХХ века - подборка рисунков
Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
Показали цветные открытки с видами Львова советской эпохи
Показали цветные открытки с видами Львова советской эпохи
Симону Петлюре посвятили мурал
Симону Петлюре посвятили мурал
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Видео
Все видео
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1593
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 594
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6345
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2970
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 603
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 09:45

Россия получила территории на Днестре

  Комментировать
Россия получила территории на Днестре
Армія Російської імперії воювала з турками за придунайські землі у 1806-1812 роках Фото: eadaily.com

Российская и Османская империи заключили Бухарестский мирный договор 28 мая 1812-го. Согласно ему Бессарабия вошла в состав России.

Документ подытожил русско-турецкую войну, которая продолжалась с 1806-го. Причиной конфликта стала борьба за Дунайские княжества: Молдавию и Валахию.

Войска Российской империи захватывают крепости Измаил, Исакча, Тулча. 1811-го основные силы турок окружены и разбиты. При посредничестве фельдмаршала Михаила Кутузова заключается мир.

"Лучезарная Порта Оттоманская отступает и отдает российскому императорскому двору земли, расположенные на левом берегу Прута с крепостями, городами, поселениями и жилыми сооружениями; середина же реки Прут будет границей между обеими высокими империями", - говорится в договоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев призвали вернуться в состав Польши

После войны украинские казаки активно колонизируют Буджак. С этого времени становятся государственными крестьянами и свободными поселенцами.

Бессарабия - область в Восточной Европе, известная картографам с конца XV в. Большинство земель Бессарабии принадлежат современной Молдове - вдоль Днестра. Остальные - Черновицкая и Одесская области Украины.

236 лет назад состоялась первая аннексия Крыма. В 1783 году указом Екатерины II полуостров впервые присоединили к России, мол, "решились Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и Кубанскую сторону".

Официально он был объявлен 9 июля и через полгода признан Османской империей, бывшим сюзереном Крымского ханства.

Автор манифеста князь Потемкин получил титул Таврического.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия получила территории на Днестре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Россия получила территории на Днестре

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 160494
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 108790
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 41971
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24156
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 22754
История
Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты
Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты Просмотров: 369
В космос отправили двух обезьян
В космос отправили двух обезьян
 Просмотров: 162
Уникальную находку обнаружили в болоте
Уникальную находку обнаружили в болоте Просмотров: 4950
Фермер выкопал на своей земле ценные вещи
Фермер выкопал на своей земле ценные вещи Просмотров: 2565
Отмечают 240 лет со дня рождения "отца ракетного оружия"
Отмечают 240 лет со дня рождения "отца ракетного оружия"
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
4
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 4167
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua