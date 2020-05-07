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четверг, 07 мая 2020 10:26

Россия и Япония обменялись территориями

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Россия и Япония обменялись территориями
В Петербурге подписали договор об обмене островами. Фото: МИД РФ

7 мая 1875 в Петербурге представители России и Японии подписали договор об обмене территориями.

Россия передала Японии Курильские острова в обмен на Сахалин. Договор подписали министр иностранных дел России Александр Горчаков и адмирал Эномото Такеаки.

С 1867 года Сахалин был в совместном владении. Россияне и японцы имели равные права относительно проживания на острове, передвижения, строительства и занятия промыслами.

В 1869 году Япония объявила о готовности обменять Южный Сахалин на северную гряду Курильских островов, которой владели русские. Япония не имела сил для колонизации Южного Сахалина, а Россия не имела ресурсов для колонизации Курил.

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По договору Россия передала Японии 18 островов от Урупа до Шумшу в обмен японский Южный Сахалин. Жители этих территорий могли вернуться на родину или оставаться на месте, сохраняя свободу вероисповедания, права собственности и промыслов при условии принятия подданства и подчинения законам соответствующего государства.

Японские корабли получили право 10 лет без оплаты портового пошлины заходить в порт Корсаков на Южном Сахалине. Там основали консульство Японии.

В польском цифровом архиве хранятся уникальные снимки, сделанные в конце XIX в. на каторге острова Сахалин в Тихом океане. На фото можно увидеть суровые условия жизни и работы каторжан и как их доставляли к острову. На некоторых кадрах присутствуют местные жители.

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Дата
07
мая

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