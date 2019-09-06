Российский пилот попросил политического убежища в США

"Крылатую лисицу", как тогда называли секретный самолет МиГ-25, изучили американцы всего за 2 месяца Фото: boom.ms

Советский пилот Виктор Беленко бежал на секретном истребителе МиГ-25 в Японию 6 сентября 1976-го. Там попросил политического убежища в США.

Перед вылетом мужчина забрал из дому все личные документы. Оставил сына, жену и мать. План побега разрабатывал задолго до события.

В шесть утра начал тренировочный полет со своим напарником. Намеренно заправил полный бак самолета, чего служащие не заметили. В небе оторвался от товарища и спустился на малую высоту. Советские и японские радары не смогли засечь самолет.

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Топлива до США не хватило, поэтому решил сажать МиГ в Японии. Вышел из самолета и совершил 2 выстрела в воздух, ожидая властей. Впоследствии в СССР получили информацию, что он добровольно передал японцам секретный истребитель. Те, в свою очередь, передали его американцам, которые досконально изучили машину. Через несколько месяцев ее вернут в СССР.

На родине открыли дело за государственную измену. Предполагали, что мужчину завербовали американцы. Но оказалось, что его довело отношения к себе на службе. Долгое время не мог получить заслуженного звания капитана. Говорил, что надоело служить командирам-пьяницам и сверхурочно. Сравнивал службу пилота в США и СССР.

Беленко получил американское гражданство и женился на американке, от которой имел 3-х детей.

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