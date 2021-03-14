Роман спас собор от уничтожения

Собор Парижской Богоматери строили с 1163 по 1345 годы. Стал одим из героев книги Виктора Гюго. Фото: https://u.livelib.ru

В Париже 16 марта 1831-го вышел первый исторический роман во французской литературе "Собор Парижской Богоматери".

Идея написания исторического романа 21-летнему Виктору Гюго пришла под впечатлением от книги "Квентин Дорвард" шотландца Вальтера Скотта. Ее история разворачивалась в средневековой Франции. Первые строки романа Гюго написал 1830-го. Тогда в Париже разразилась революция. Она остановила писателя на 6 странице. Писатель изучал документы о средневековом Париже. Посещал здания, сохранившиеся с того времени. В частности - Собор Нотр-Дам на острове Сите посреди Сенны. Познакомился с первым викарием храма - аббатом Ежге. Священник с тае прототипом Клода Фролло.

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Действие книги происходит в XV в. Глухой горбун Квазимодо служит звонарем в готическом соборе Парижской Богоматери. Влюбляется в цыганку Эсмеральду. Страстью к красавице пылает и настоятель главного храма французской столицы Клод Фролло. Она любит капитана королевских стрелков Феба. Эсмеральду объявляют ведьмой и приговаривают к смерти. Один из героев книги - Собор Нотр-Дам. В предисловии к книге автор сказал: "Одна из главных целей моих - вдохновить нацию любовью к нашей архитектуры".

Роман "Собор Парижской Богоматери" выдержал 7 изданий. Привлек множество туристов и тем самым спас собор от уничтожения.

15 апреля 2019-го в Нотр-Дам де Пари произошел пожар. Обвалился шпиль и сгорело полностью две трети крыши собора. Витражи в соборе Парижской Богоматери заменят на работы современных художников.