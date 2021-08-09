Револьвер, кастет, документы - тайник нацистов обнаружил мужчина во время ремонта дома

В стене дома нашли артефакты нацистской организации. Фото: Stadtarchiv Hagen

Тайник с документами и артефактами нацистов обнаружили в углублении стены в доме в немецком городе Хаген в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Себастьян Юрцев нашел полость в доме своей тети, после того, как его повредило наводнение, сообщает heritagedaily.com.

Мужчина оторвал кусок гипсокартона и нашел газету 1945 года. Далее он обнаружил противогазы, револьвер, кастет, партийных орлов НСДАП и сотни писем и документов организации "Национал-социалистическая народная благотворительность". Эта организация придерживалась нацистской идеологии. Она определяла тех, кто имеет право на помощь и социальное обеспечение. Получала финансирование за счет конфискованного еврейского имущества и доходов от принудительного труда.

После поражения Германии во Второй мировой Контрольный совет союзников издал "Закон № 2", который распустил организации нацистов.

Эксперты назвали находку важным источником информации о внутренней работе "Национал-социалистической народной благотворительности". Большое количество ее официальных документов и архивов уничтожили или спрятали.

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"Это невероятно важная находка. Она проливает свет на деятельность нацистских агентств на местном уровне", - сказал доктор Ральф Бланк из музеев и архивов города Хаген.

Нашли списки с именами 12 тыс. нацистов, которые жили в Аргентине в 1930-х годах. Многие из них имели счета в швейцарском банке. Документы обнаружили в одном из помещений бывшего штаба нацистов в Буэнос-Айресе. До, во время и после Второй мировой войны Аргентина служила убежищем для нацистов. Там у власти находились лояльные к немцам диктаторы.