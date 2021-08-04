Республику сепаратистов ликвидировали за 84 часа

Операция "Буря" положила конец Сербской Краине в Хорватии Фото: korrespondent.net

4 августа 1995 года в Хорватии началась масштабная военная операция "Буря". Хорватской армии и полиции приказали ликвидировать непризнанную сепаратистскую республику Сербскую Краину.

Самопровозглашенная республика возникла в 1991 году со столицей в городе Книн. Контролировала земли в центре и на востоке Хорватии - около 30% от всей страны. Ее формировало преимущественно этническое сербское население, недовольное приходом к власти в Хорватии правоцентристского правительства и избранием президентом Франьо Туджмана. Ранее новый глава государства был активным участником хорватского диссидентского движения в Югославии и стремился к полной независимости Хорватии от нее.

Фактически с 1991 года для хорватов началась отечественная война, которая стоила Загребу до 15% годового ВВП. Президент соседней Сербии Слободан Милошевич организовал серьезную поддержку сепаратистам, одновременно противоборствующие стороны розграждали миротворческие силы ООН. Конфликт стал "замороженным".

Несмотря на это, вооруженным силам Хорватии в 1993 году удалось провести две небольшие операции против сербских сепаратистов, однако они не дали желаемых результатов. Тогда ООН, США, Россия и Германия предложили план "Загреб-4". Сербам предлагали широкую автономию в Хорватии, даже федерализацию страны, но представители сепаратистского правительства отказались от встречи. Посоветовал им отказаться и Слободан Милошевич, который ознакомился с планом.

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После многих неудачных попыток мирных переговоров Хорватия рискнула на очередную военную операцию. О начале "Бури" заранее предупредили силы ООН, а Туджман в последний раз обратился к солдатам Сербской Краины с предложением сдаться в обмен на амнистию. На это не пошли.

Общее количество хорватских военнослужащих задействованных в операции составило 130-200 тыс. человек. Имели 400 танков и более 300 орудий. Также их поддерживал Пятый корпус Армии Республики Боснии и Герцеговины. Сербская Краина могла выставить около 40 тыс. человек, при этом столько же танков и пушек.

"Буря" началась 4 августа в 5 часов утра. Хорватские войска провели артподготовку на 630-километровой линии фронта. В то же время авиация атаковала и вывела из строя все центры связи и командные пункты сепаратистов. Уже в течение первого дня хорваты продвинулись вглубь Сербской Краины на 15 км. 5 августа военные освободили большинство хорватских городов, а к 9:30 вошли в город Книн, что символически означало ликвидацию Сербской Краины. Разгромленные за 84 часа сепаратистские войска отступили в Лики и Боснию.

В Сербии не ожидали такого быстрого разгрома поддерживаемых ею сепаратистов. 7 августа сербские военные атаковали хорватские подразделения на реке Сава, но это не спасло сепаратистов от разгрома. 8 августа хорватские войска продолжали ликвидацию остатков очагов сопротивления. В то же время Хорватию покинуло около 200 тыс. сербов, а их имущество разграбили. Хорватия и Сербия обвинили друг друга в военных преступлениях, этнических чистках и геноциде.

Операция "Буря" стала символом войны Хорватии за независимость. Ежегодно 5 августа в стране празднуют День победы и благодарности родине и День хорватских защитников.

Югославия, состоявшая из Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении, Македонии и Сербии стала федеративной республикой во главе с лидером коммунистов, маршалом Иосифом Броз Тито, 31 января 1946 года. Тито умер в мае 1980-го. Югославия вместе с коммунизмом распалась в течение следующего десятилетия. 12 февраля 2002-го бывший президент Югославии Слободан Милошевич предстал перед судом в Гааге по обвинению в геноциде и военных преступлениях в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Косово. Милошевич был сам себе адвокатом в течение большей части длительного суда, закончился без приговора. Наконец, так называемый "Балканский мясник", как его называли, был найден мертвым в возрасте 64 лет в результате сердечного приступа в тюремной камере 11 марта 2006-го.