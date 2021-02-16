Решили начать мирное наступление на Верховную Раду

16 февраля 2014 года вече решило начать мирное наступление. Фото: wikimedia.com

16 февраля 2014 года вече на площади приняло решение начать мирное наступление.

Руководство штаба национального сопротивления со сцены согласовало с протестующими проведение наступления для выполнения требований.

Акцию запланировали на утро 18 февраля. Она включала поход от майдана к зданию Верховной Рады. Участники требовали проголосовать в Верховной Раде за возвращение к Конституции 2004 года. Она должна была сбалансировать парламентские и президентские полномочия. Информацию о мероприятии распространили среди людей.

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17 февраля "Правый сектор" приказал всем своим отрядам в Киеве и регионах перейти в состояние полной готовности. Всеукраинское объединение "Майдан" анонсировало событие как "мирное наступление на депутатов с требованием немедленно принять все необходимые решения для выхода из кризиса и урегулирования ситуации".

18 февраля 2014 года на майдане Независимости выстроились активисты - они запланировали "мирное наступление" на Верховную Раду. В этот день парламент должен голосовать за возвращение к Конституции в редакции 2004 года. Тысячи митингующих отправились вверх по Институтской, чтобы проконтролировать работу народных депутатов. По дороге забросали "коктейлями Молотова" центральный офис Партии регионов на ул. Липской и сожгли бело-голубой флаг.