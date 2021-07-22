Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти актрисы

22 июля 1986 умерла украинская актриса Наталья Ужвий. Ее называли "второй Заньковецкой". 10 лет была примадонной в легендарном театре "Березиль" под руководством режиссера Леся Курбаса. В 1936-м переехала в Киев и стала актрисой Киевского государственного академического украинского драматического театра им. Ивана Франко, в котором проработала 50 лет. .

Во время Второй мировой войны сыграла в фильме "Радуга" по одноименной повести Ванды Василевской. Картину отметили Главным призом ассоциации кинокритиков США и Высшей премией газеты Daily News "за лучший иностранный фильм в американском прокате 1944 года", а также призом Национального совета кинообозревателей США. Говорили, что даже без перевода просмотр в Белом доме картины произвел глубокое впечатление на тогдашнего президента США Франклина Рузвельта, поэтому в американском кинопрокате фильм стал сенсацией.

Наталья Ужвий в фильме "Радуга" сыграла главную роль, которая принесла картине международную славу, а ей - звание народной актрисы

В американском кинопрокате фильм стал сенсацией

Просмотрев "Радугу", режиссер Сергей Эйзенштейн предложил Наталии Ужвий сняться в своей картине "Иван Грозный". Актриса отказалась.

Ради 6-летнего сына Наталья Ужвий в свое время решилась на поступок, за который сожалела до смерти. Она подписалась под доносом на Леся Курбаса. Из всей труппы театра "Березиль", а это 67 актеров, и вообще со всей украинской интеллигенции 5 октября 1933 года в защиту режиссера-новатора стали только три человека.

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Родилась Наталья Ужвий 8 сентября (27 августа) в городе Любомль. У нее было шесть младших братьев и сестер. Детство провела в поселке Брудно, ныне пригород Варшавы. В 1914-м получила образование сельской учительницы. Примерно в те же годы начала любительскую актерскую карьеру, которая в 1920 году привела ее в передвижную агитбригаду при Наркомпросе УССР, а в 1921-1922-х - в Киев. Первую роль в кино Ужвий сыграла, находясь в штате Одесского драмтеатра, а в 1926 году попала в харьковскую труппу "Березиля".

Наталья Ужвий сыграла 219 ролей в театре и 20 - в кино

Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти

Исследовательница биографии Натальи Ужвий, филолог Наталья Колесниченко-Братунь рассказала журналу "Країна" о жизни и творчестве актрисы.

Начало карьеры Ужвий пришелся на конец 1920-х начало 1930 годов. Как справлялась с тогдашним притеснениями украинских культурных деятелей?

- Тогда было трудно всем. Ежедневно ходили по лезвию бритвы, чтобы сохранить собственное "я". Шли на тяжелые для себя компромиссы. С деньгами тоже было трудно.

Наталии Ужвий приходилось жить в старых общежитиях и коммунальных квартирах. Но она всегда умела выглядеть изысканно. Этого научили в семье. Хорошо шила, вязала одежду. Делала это до конца жизни.

Ходили по лезвию бритвы, чтобы сохранить собственное "я"

Пристрастилась к шляпкам, любила смешивать духи, чтобы получался неповторимый аромат. Учила одеваться других актрис. Не думаю, что трудности ее пугали. Была молодая, красивая, открытая для любви и творчества, не боялась рисковать.

И в то же время вышла замуж за футуриста Михаила Семенко, слывшего скандалистом. Как так случилось?

- Еще в Золотоноше познакомилась с агрономом и актером-любителем Григорием Дробницьким. Полюбила страстно. Когда он сделал предложение, то споткнулась от неожиданности и сломала каблук. Мужчина был атеистом, уговорила обвенчаться в церкви. Со временем сказала, что разлюбила. Видимо, сыграла роль увлеченность театром.

Со вторым мужем Михаилом Семенко увиделись в Одессе во время съемок фильма "Пилсудский купил Петлюру", а познакомились на съемках фильма "Тарас Шевченко". В этот раз в любви призналась она.

Об Ужвий и Семенко говорили, что сошлись красавица и чудовище. Его называли "хамом", "символом цинизма". Славился одиозными выходками. Например, показательным сожжением своего Кобзаря. Был ниже нее и имел кудрявую шевелюру. Она была вся такая статная. Их объединяла безграничная преданность культуре. У супругов в Харькове родился сын Михаил. Но времена были неспокойные. Семенко видел, что национальное возрождение уничтожали. Начал пить, ругаться, дебоширить. В итоге развелись и его судьба закончилась в 1937-м в сталинских застенках.

В том же году она вышла за Евгения Пономаренко. Он дал ей ощущение надежного друга, уверенность в семейном очаге. Называл "Наташечка-ракушечка".

Наталья Ужвий с мужем Евгением Пономаренко и сыном Михаилом

Наталии Ужвий пришлось пожить в харьковском доме литераторов и художников "Слово". Большинство его жителей репрессировали. Как это сказалось на жизни актрисы?

- Как только актерская карьера в "Березоли" пошла на взлет, начались проблемы. Постоянно видела аресты, слышала о расстрелах. Приходили серые фигуры, ждали и наблюдали. Как-то раз Ужвий попросили пройти к машине. Были недовольны тем, что делается в театре. Якобы режиссер Лесь Курбас критиковал советскую действительность. Напомнили о муже и сыне, назвали хорошей семьей. Попросили поддержать относительно режиссера "правильную гражданскую позицию". Запугали.

Затем заставили подписать письма с осуждением Леся Курбаса и писателя Николая Кулиша: "Завел театр на политико-идеологические заблуждение и проводил формалистические эксперименты". Вошла в число тех, кто играл в прятки с историей и судьбой. После расстрела Курбаса сохранила хорошие отношения с его женой. Помогала ей деньгами. Их переписка - переписка двух хороших подруг. Валентина Чистякова не держала зла и все понимала.

В 1937-м по обвинению в "государственной измене" расстреляли братьев Евгения и Назара Ужвий. Они, в отличие от других членов семьи, не выехали за границу. Кто-то передал фото Назара из тюрьмы за три дня до расстрела. Вспоминала, что это уже был человек с другим взглядом.

Протоколы допросов бывшего мужа Михаила Семенко это иллюстрация уничтожения личности. Она присутствовала при аресте, хотя они уже не жили вместе. Их объединял сын и, видимо, остались чувства. Писателя обвиняли в участии в "антисоветской националистической организации, стремившейся свергнуть советскую власть", "подготовке к покушению на секретаря ЦК КП (б) У Станислава Косиора".

Тогда же Ужвий написала письмо, что бывший муж всегда осуждал национализм. Но не помогло.

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В чем была ее особенность как актрисы? Что больше всего ценили зрители?

- Сыграла более 200 ролей в театре и более 20 в кино. Отдавалась театру. Он в ее жизни был важнее мужчин и друзей. Больше раскрылась на сцене киевского Театра имени Франко в 1930-х. Зрителей захватывала ее пластика, которую выработала играя в "Березоли" Леся Курбаса. Ловко владела телом и голосом. Отмечали горящие глаза.

В кино стала известной благодаря "Земли" Александра Довженко, "Украденное счастье" Амвросия Бучмы, "Ретро" Петра Ильченко. Широкое признание ей принесла лента "Радуга".

Она часто бывала за границей. Принадлежала к художникам Советской Украины, обласканных советской властью. Побывала во Франции, Чехии, Польше и других странах. В то же время за ней пристально следили чекисты, чтобы не осталась там.

В зрелом возрасте в ней жизни остался только театр. В 1963-м ее уволили, сказали что пора на пенсию. После просили вернуться, но она достойно отказала. Заключала отдельные контракты и сыграла еще 12 ролей, которые вошли в сокровищницу украинского театра.

Уволили, сказали что пора на пенсию

Преданность профессии требовала жертв. Наибольшей стал сын. Они расстались в начале войны и не виделись пять лет. Затем он поехал с артистами труппы Театра имени Франко в Ленинград. Со знакомыми легкомысленно нырнул в холодную Неву. Врачи диагностировали менингит от которого и умер в 25 лет. Смерть сына стала трагедией. В его гроб Ужвий положила подвеску с Божьей Матерью, которую ребенком получила от матери. Спустя две недели согласилась сыграть в "Без вины виноватые" Александра Островского. Там главная героиня актриса Кручинина тоже потеряла сына.

Как удавалось оставаться самобытной актрисой и представительницей украинской культуры?

- Всегда говорила и писала на украинском языке. Отказала актеру Ивану Козловскому ехать работать в Москву. Считала себя именно украинской, а не советской актрисой.

Несмотря на запрет, созывала к себе в дом друзей на кутью на Рождество. Отмечала Пасху. Сохранила вещи матери и отца. Хотя в семье по-разному было. Один из братьев Натальи отказался от украинства, стал Ужвийовским и выехал в Варшаву.

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Как-то в письме к актеру Анатолию Пономаренко Наталья писала, что попала на концерт школьников в Винницкой области и была поражена. Дети пели какие-то частушки и песни без единого украинского слова. Она возмутилась. Объяснили, что дети учатся в русскоязычной школе и украинским не владеют. Уже тогда предостерегала, что из-за такого образования, исчезнет зритель украинского театра.

Пели какие-то частушки и песни без единого украинского слова

Полный текст беседы читайте в журнале "Країна" за 22 июля 2021 года.

Наталия Ужвий удостоена звания Герой Социалистического Труда. Награждена четырьмя орденами Ленина, орденом Дружбы Народов, четырьмя орденами Трудового Красного знамени. После смерти актрисы на доме, где она жила в Киеве, установлена мемориальная доска. Ее именем названы улицы в Киеве и Харькове, дом ветеранов сцены в Пуще-Водице под Киевом. "Больше всего оскорбляет меня, когда в письмах нахожу легкомысленные рассуждения об актерской профессии. Ой, как ошибаются наивные люди! Могут ли они понять, сколько физических и моральных сил стоит каждая роль! Были и трудные для меня времена, и различные труппы, и разные режиссеры... Но всегда со мной оставалось главное - наше искусство. Да, я убеждена, что мне выпала счастливая актерская судьба", - писала в воспоминаниях актриса. Памятник на могиле Натальи Ужвий на Байковом кладбище в Киеве Наталья Ужвий умерла от рака в Киеве, похоронена на Байковом кладбище.