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среда, 28 апреля 2021 08:20

Решающее сражение король и гетман проиграли

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Решающее сражение король и гетман проиграли
Решающую битвы 27 июня 1709-го Карл XII проиграл. По мирному договору 1721-го Москве отошли большие территории над Балтикой. Картина Пьер-Дени Мартина

Шведские войска Карла XII и украинские гетмана Ивана Мазепы 28 апреля 1709-го двинулись на осаду Полтавы.

1700-го Россия и ее союзники Польша и Саксония объявили войну Швеции. Хотели захватить шведские территории на побережье Балтийсьго моря. Шведы получили Львов, но под властью Ивана Мазепы осталась Волынь и Киевщина.

Весной 1709-го шведский король Карл XII решил вести свою армию на Москву через Харьков и Белгород. При этом важное стратегическое значение для шведского войска мало овладение Полтавой. Его собственное войско было сильно ослабленным зимней войной. Гарнизон полтавской крепости состоял из 4 тыс. Московских воинов, подкрепленных 2 тыс. Казаков.

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Крепость служила базой московском войске и имела большие запасы всего необходимого. Также они заранее починили крепость. Наряду с продуктами шведам не хватало пороха для пушек и мушкетов. Осаду проводили только в полсилы. Запорожцы, которые перешли на сторону Карла XII, возводили осадные сооружения вокруг Полтавы, участвовали в обстрелах и атаках на город. На левом берегу Ворсклы находились компанейские и городовые казаки Мазепы. После безуспешных попыток освободить Полтаву от осады войско московитов приблизилось к городу.

27 июня под Полтавой произошло одно из самых значительных баталий Северной войны. На военном совете Карл XII вместе со своими советниками утвердил план битвы, в которой шведы имели победить. Карл XII получил огнестрельное ранение в ногу. Королю сделали операцию, войском руководил Мазепа и генералы. Армия Петра I насчитывала около 55 тыс человек. В Полтавской битве шведы потеряли около 10 тыс человек убитыми и ранеными. После Полтавской битвы шведы сняли осаду. Остатки шведской армии отступили на юг к Днепру. Большинство из них там была захвачена в плен.

Северная война за контроль над Балтикой между Швецией и Московским царством и их союзниками началась 30 августа 1700-го. Сначала шведский король Карл XII наносил Петру I поражение за поражением. Решающую битвы 27 июня 1709-го Карл XII проиграл. По мирному договору 1721-го Москве отошли большие территории над Балтикой.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
апреля

Решающее сражение король и гетман проиграли

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