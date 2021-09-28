Религиозный памятник превратили в музей

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 882
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 369
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1521
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 963
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 819
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1260
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1278
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 702
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2196
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Фото
Все фото
12
12
3
6
6
Как украинцы играли свадьбу в советских лагерях - подборка фото
Как украинцы играли свадьбу в советских лагерях - подборка фото
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
Перезахоронили воинов УПА, убитых спецслужбами
Перезахоронили воинов УПА, убитых спецслужбами
Челюсть мамонта и орудия труда - в Украине нашли поселение, которому 20 тыс. лет
Челюсть мамонта и орудия труда - в Украине нашли поселение, которому 20 тыс. лет
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
Видео
Все видео
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 423
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1647
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3474
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 306
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
среда, 29 сентября 2021 08:20

Религиозный памятник превратили в музей

  Комментировать
Религиозный памятник превратили в музей
ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного культурного наследия. Фото: https://www.primetour.ua

Закрытая и провозглашена 29 сентября 1926-го музеем Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории Верхней Лавры находится музей исторических драгоценностей Украины, музеи книгопечатания, голограмм, микроминиатюр, музыкального, театрального и киноискусства Украины и другие.

Монастырь основан 1051-го святыми Антонием и Феодосием в Киеве. В последующие века были прорыты сотни подземных ходов, благодаря чему монастырь стал именоваться "пещерным". В Лавре сохранены мощи около 120 святых угодников. Территория монастыря делится на Верхнюю и Нижнюю Лавру. На территории Верхней Лавры до революции располагался еще и Никольский больничный монастырь. На территории Нижней Лавры находятся Ближние и Дальние пещеры, а также бывший Гостиный двор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый большой музей книги открыли на месте деревянной типографии

29 сентября 1926-го ВУЦИК и Совет Народных Комиссаров УССР приняли постановление "О признании бывшей Киево-Печерской лавры историко-культурным государственным заповедником и превращения ее в Всеукраинский музейный городок". В состав заповедника вошли: Музей культов и быта, музеи нумизматики, Всеукраинская реставрационная мастерская, типография Всеукраинской академии наук, храмы, крепостные стены, Ближние и Дальние пещеры, колокольни, архивный фонд Киево-Печерской лавры, библиотеки.

В годы Второй мировой войны значительную часть памятников было повреждено, коммунистами подорвано главный храм монастыря - Успенский собор. Восстал из руин он лишь в 2000-м. ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного культурного наследия. 1996-го заповеднику присвоен статус национального. Является крупнейшим музейным комплексом Украины, где сосредоточено 144 памятников истории и культуры.

Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли 27 мая 1753 завершил строительство Андреевской церкви в Киеве. Взялся за нее по приказу инмператрици Елизаветы, которой понравилось город и она планировала приезжать сюда на лето.

1968-го Андреевская церковь стала филиалом государственного музея "София Киевская".

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Религиозный памятник превратили в музей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

Религиозный памятник превратили в музей

Самое читаемое
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 20295
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 9882
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 9099
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
5
 Просмотров: 8550
В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных
В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных Просмотров: 4815
История
Как украинцы играли свадьбу в советских лагерях - подборка фото
Как украинцы играли свадьбу в советских лагерях - подборка фото
12
 Просмотров: 1017
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
 1 Просмотров: 144
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
12
 Просмотров: 1845
Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками
Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками
 Просмотров: 441
Перезахоронили воинов УПА, убитых спецслужбами
Перезахоронили воинов УПА, убитых спецслужбами
3
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
В ЗЕ!команде Разумкову говорили "посылать нах***" другие фракции
1
Усик объяснил, почему перешел на украинский язык перед боем с Джошуа
1
"Добрий день" или "доброго дня" - как правильно здороваться
Голосов: 93
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть