Реконструировали облик мужчины и женщины, живших 700 лет назад

Судмедэксперты из Шотландии восстановили внешний вид 2-х жителей Эдинбурга.

Мужчина и женщина жили в столице Шотландии более 700 лет назад. Их останки нашли во время раскопок в приходской церкви Саут-Лейт на севере Эдинбурга, пишет Daily Mail.

Раскопки проводили перед продолжением трамвайной линии. Исследования показали, что ранее кладбище у церкви занимало значительно большую территорию.

Кладбище начали исследовать летом 2020-го. Нашли там тела 360 человек, а также остатки средневековой стены.

Найденные скелеты передали в институт Данди для исследований.

Аспирантки кафедры судебно-медицинской экспертизы Вивиана Конти и Элизия Гринуэй провели 3D-сканирования 2-х черепов. Выяснилось, что они принадлежали мужчине и женщине. Часть лицевых костей потеряли. Оба они умерли в возрасте от 35 до 50 лет.

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Причем женщина при жизни страдала от недоедания. У мужчины была патология костей. Сначала черепа отсканировали, заполнили пробелы, а затем добавили текстуры, морщины и волос, а также соответствующую одежду.





В Польше специалисты в области судебно-медицинской экспертизы помогли реконструировать облик человека, жившего во 2 тысячелетии до н. е. Его останки нашли во время раскопок в местности Рогалин недалеко от города Хрубешув на востоке страны.