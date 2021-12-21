Регбисты провели в зимних горах 72 дня

Уцелевших в авиакатастрофе самолет спасли за 72 дня. Фото: aycarayquelocura.com

Уцелевших в авиакатастрофе самолета рейса 571 Air Force пассажиров спасли в Андах 23 декабря 1972-го. 72 дня уругвайские регбисты-юниоры провели в горах в морозы на высоте около 4 км.

Чартерный рейс с пятью членами экипажа и сорока пассажирами-уругвайскими регбистами-юниорами вылетел еще 12 октября из аэропорта Карраско в Уругвае. Самолет попал в циклон в Андах, начал снижаться и задел крылом верх на высоте 4400 м. Отпал хвост и крыло, затем второе крыло, фюзеляж врезался в огромный сугроб.

19 человек погибли сразу в момент аварии или затем от ран. Спасатели Уругвая, Чили и Аргентины искали самолет восемь дней, затем поиски прекратили.

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Выжившие ели то, что нашли в багаже. На 10 день живые решили есть мертвых. Когда сошла лавина – погибли еще 8 человек. Спустя месяц несколько добровольцев вышли на поиски хвоста самолета с багажом. Нашли чемоданы с одеждой, папиросы, конфеты и аккумуляторы до рации. Починить ее так и не удалось. 12 декабря двое из выживших прошли к подножию гор и попросили местного пастуха о помощи.

Большинство спасенных до сих пор живы – им от 65 до 70 лет. На основе этих событий в 1993 году режиссер Фрэнк Маршалл снял фильм "Живые", а Фернандо Паррадо написал книгу мемуаров "Чудо в Андах".

На острове Тенерифе на Канарских островах 2 самолета Boeing столкнулись 27 марта 1977-го. Погибли 583 человека. Расследованием этой катастрофы занимались более 70 специалистов из Испании, Нидерландов, США. Авиакомпания KLM взяла на себя ответственность за крушение и выплатила пострадавшим и их семьям компенсации.