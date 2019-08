Редкостные одеяла XIX века выставили в музее

Национальный музей истории Америки показал редкие шелковые одеяла конца XIX в. Артефакты иллюстрируют взрыв шелкового производства на северо-востоке США.

Долгое время шелк были вынуждены импортировать в страну. Иногда он был дороже золота. Попытки посадить шелковицу и развести шелкопряда терпели неудачу, пишет The History Blog.

В 1826 году в США представили более твердый сорт тутового дерева стоимостью $ 30 на 100 саженцев. Он прижился в США, но спрос на некачественный шелк резко упал. Фермы закрывали, а когдато драгоценные деревья продавали за копейки или сжигали в костре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото

Спасти национальную шелковую промышленность удалось братьям Чейнам из Манчестера, штат Коннектикут. Они изобрели специальный валик, который назвали рилфордським. На него наматывали сырой шелк с двойным переплетением - так он становился гораздо крепче. Также братья нашли способ создавать продукты высокого качества из шелковых отходов.

До 1870-х производство шелка считалось большим бизнесом в США, а американские изобретения использовали на шелковых фабриках во всем мире. Благодаря деятельности братьев шелк превратился из недостижимого роскошного богатства в доступную красоту.

Показали гербы штатов США из книги The State Arms of the Union XIX в. Нарисовал их бостонский художник Генри Митчелл в 1876-м. Изображения имеют в своей основе символизм, связанный с тогдашними представлениями о конкретном штате и его роли в истории США.