Разыскали уникальное фото с деятелями Украинской революции

В интернете показали фото участников Украинской революции 1917-1921 годов.

Фото нашли в уголовном деле анархиста Льва Задова, сообщает Facebook-сообщество "Доступ к архивам".

Задов вместе с лидером анархистов Нестором Махно бежал в Румынию в августе 1921 года. Там пытался наладить контакты с украинскими силами. Впоследствии его завербовали советские спецслужбы. Задов переехал в Одесскую область, где работал в контрразведке.

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На фото присутствуют военные и политические деятели Украины.







Сокровища лидера украинских анархистов Нестора Махно разбросаны по всей Украине. "Отец практически никогда не возил за собой драгоценности. Сокровища вместе с оружием и боеприпасами были спрятаны в потайных местах", - рассказал исследователь жизни Нестора Махно, краевед и писатель Борис Ковтонюк.