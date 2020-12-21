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понедельник, 21 декабря 2020 17:13

Разоблачили черного археолога, который присвоил десятки тысяч древних монет

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Правоохранители изъяли 27,4 тыс. незаконно выкопанных древних монет и артефактов у гражданина Франции. Ему грозит огромный денежный штраф и тюремное заключение.

Мужчина искал предметы древности с помощью металлоискателя на археологических объектах востока Франции, раскапывал и присваивал их. Потом приобрел земельный участок в Бельгии, ведь законодательство страны позволяет землевладельцам считать любые обнаруженные археологические материалы своей собственностью. Во Франции же они считаются собственностью государства, сообщает The History Blog.

В сентябре 2019 года он заявил представителям власти Бельгии, что нашел множество монет в собственном саду. А в один день повез часть находок на оценку в Агентство наследия Фландрии. Достал из багажника 2 больших пластиковые ведра, внутри которых находилось 14 тыс. римских и галльских монет I-III в. н. э. Мужчина показал их археологу Марлин Мартенс. У женщины сразу возникли сомнения, ведь обнаружить такое количество монет в одном месте показалось фантастическим.

Археологи осмотрели "место находки" и установили, что яму выкопали в слое, сформированном в средние века. Это не соответствовало возрасту монет.

Автор: Douane française
  Мужчина годами выкапывал артефакты на археологических объектах Франции. Чтобы "отмыть" их приобрел землю в Бельгии.
Мужчина годами выкапывал артефакты на археологических объектах Франции. Чтобы "отмыть" их приобрел землю в Бельгии.

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Уже на допросах в следственном отделении французской таможни мужчина признался, что совершал незаконные действия в течение многих лет. А в его доме и нескольких орендованных сейфах нашли еще 13 тыс. древних артефактов, среди которых, кроме монет, были драгоценности, браслеты, фибулы, пряжки поясов периода Средневековья и Возрождения и даже римский двенадцатигранник, который имел непонятное предназначение, а его экземляров в мире известно около 100.

На сегодняшний день коллекцию, собранную мужчиной, называют одной из крупнейших незаконно выкопанных за всю историю Европы, а его самого ждет суд.

Автор: Douane française
  Мужчина годами выкапывал артефакты на археологических объектах Франции. Чтобы "отмыть" их приобрел землю в Бельгии.
Мужчина годами выкапывал артефакты на археологических объектах Франции. Чтобы "отмыть" их приобрел землю в Бельгии.

В турецком городе Караджасу, область Айдын, нашли уникальный каменный саркофаг с барельефами. Возраст находки оценили в 2,5 тыс. лет.

Предварительно саркофаг раскопали кладоискатели в местной оливковой роще. Чтобы скрыть, присыпали его землей. От похищения находку спасли правоохранители. В последние минуты увидели черных археологов благодаря беспилотникам с тепловизорами. Оцепили район незаконных раскопок и задержали копателей.

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