Разгромили типографию националистов

Подпольную типографию ОУН разгромили отряды МГБ СССР в поселке Пятничаны Хмельницкой области 26 декабря 1949-го. Операция была частью мероприятий по ликвидации Каменец-Подольского окружного провода ОУН.

Чекисты выследили, а затем незаметно подошли к дому колхозницы Гликерии Васильковский и ворвались внутрь. В углу нежилой комнаты, под картофелем, обнаружили люк - вход в типографию. Члены ОУН, находившихся внутри, отказались сложить оружие и открыли огонь. В ходе боя погиб руководитель технического звена окружного провода Петр Гнибида - "Богдан", а машинистка Леся Мисак - "Тамара" получила ранения, пишет Український погляд.

Гликерия и ее мать Ксения также были арестованы.

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Из типографии изъяли: ручные пулеметы, автомат, 3 пистолета, 5 гранат, патроны, 2 печатные машинки, типографское оборудование, радиоприемник, фотоприборы, около 10 тыс. экземпляров листовок и большое количество подпольной корреспонденции.

Автор: facebook.com/Календар_українця Чекисты разгромили подпольную типографию ОУН

Автор: facebook.com/Календар_українця Чекисты разгромили подпольную типографию ОУН

Автор: facebook.com/Календар_українця Чекисты разгромили подпольную типографию ОУН

Автор: facebook.com/Календар_українця Чекисты разгромили подпольную типографию ОУН

Командир УПА Роман Шухевич приказал переформатировать боевые отряды и штабы УПА 3 сентября 1949-го. С этого времени повстанцы перешли к вооруженной борьбе в антикоммунистическом подполье. Через месяц Шухевич инициировал "Обращение воюющей Украины ко всей украинской эмиграции". Призвал ее всеми силами поддержать революционно-освободительное движение в Украине.