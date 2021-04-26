Разговоры работников и донесения КГБ: опубликовали секретные документы по Чернобыльской катастрофе

Фото: avr.org.ua

Электронный архив освободительного движения опубликовал подборку документов к годовщине Чернобыльской катастрофы.

"Документы свидетельствуют о том, что с самого начала строительства ЧАЭС была обречена на аварию. Ключевой причиной аварии был советский режим, который допустил пренебрежение проектными требованиями и техникой безопасности, хотя об этом и поступали сообщения от КГБ", - сообщили в архиве.

В подборку вошли расшифрованные переговоры работников АЭС во время аварии, донесения агентов КГБ, справки о ситуации с радиационным загрязнением и прочее.

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Посмотреть все документы можно на сайте архива.

26 апреля 1986 произошла авария на Чернобыльской АЭС. С разницей в две секунды произошли взрывы на четвертом реакторе. Радиоактивные частицы йода, стронция и цезия распространились на северную часть Украины, Беларуси, стран Балтии, Польши и других стран.