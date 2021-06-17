Расстреляли воинов, которые отказались убивать повстанцев

Советский танк на улице Берлина, 17 июня 1953-м Фото: wikipedia.org

17 июня 1953 года в Берлине по приказу министра внутренних дел СССР Лаврентия Берии расстреляли советских воинов, отказавшихся убивать немецких повстанцев.

Накануне расстрелов в советском секторе Берлина началось восстание рабочих. Вызвано большой разницей уровня между Западной и Восточной Германией, где проводилась милитаризация и "строительство социализма". На улицы вышли более 100 тыс. человек.

Лозунгами манифестантов были: "Долой правительство! Долой народную полицию!" и "Мы не хотим быть рабами, мы хотим быть свободными!". Также выдвигались лозунги против оккупационных войск: "Русские, убирайтесь!".

Премьер-министр ГДР Отто Гротеволь призвал всех "рабочих и честных граждан" помогать "в схватывании провокаторов и передаче их государственным органам".

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Волнения перекинулись на всю Восточную Германию. В индустриальных центрах стихийно возникали забастовочные комитеты, которые принимали в свои руки власть на фабриках и заводах.

Выступление подавили танками. Официально погибли 29 человек. На Западе писали о 507 жертвах и 1526 осужденных.

В честь расстрелянных советских военных в Западном Берлине у Потсдамер шоссе поставили памятник с надписью: "Русским офицерам и солдатам, погибшим за то, что отказались 17 июня стрелять в борцов за свободу". Во времена Леонида Брежнева, чтобы задобрить СССР, памятник снесли.

Пограничники Восточной Германии 17 августа 1962-го убили 18-летнего Питера Фехтера за попытку пересечения Берлинской стены. В Берлине в 1961 году начали сооружение изгороди, отделявшей западную и восточную части города. Ее длина - 45 км. К ноябрю 1989-го Берлинская стена служила государственной границей Германской Демократической Республики с Западным Берлином. За это время более 5 тыс. восточных немцев нелегально бежали из своей части Германии из-за притеснений и сложного материального положения.