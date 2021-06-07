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понедельник, 07 июня 2021 12:42

Расстреляли украинского писателя

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Расстреляли украинского писателя
Николай Вороной был соучредителем Центральной Рады и Украинского национального театра Фото: photo-lviv.in.ua

7 июня 1938 года чекисты расстреляли в Одессе писателя, 66-летнего Николая Вороного. Обвинили его в участии в контрреволюционные организации.

Николай Вороной родился на Екатеринославщине. Некоторое время жил в Галиции, а затем в Приднепровской Украине. В 1910-м переехал в Киев, а уже во времена революции принял участие в создании Украинской Центральной Рады. Политический опыт получил будучи членом Революционной украинской партии - первой политической партии в центрально-восточной Украине.

Одновременно с созданием Центральной Рады стал одним из основателей Украинского национального театра в Киеве. Издал сборник стихов "Євшан-зілля", в котором разместил одноименную поэму, написанную в 1899-м в Полтаве. В ней сокрыл призыв к осознанию украинцами своей национальной идентичности.

С наступлением большевиков на УНР в 1920 году, понимая прямую угрозу жизни, эмигрировал в Варшаву. Там издал поэтический сборник "За Україну!", а затем перебрался во Львов. Стал директором в украинской драматической школе при Музыкальном институте имени Николая Лысенко.

В 1926-м Вороной решил переехать в УССР. Поверил в НЭП и украинизацию, в прекращение репрессий. Стал преподавателем Харьковского музыкально-драматического института, а несколько позже работником Всеукраинского фотокиноуправления в Киеве. Работал сценаристом, критиком и занимался переводами. Перевел произведения Данте Алигьери, Поля Верлена, Мориса Метерлинка, Генриха Гейне, Уильяма Шекспира и фрагменты из "Мазепы" Юлиуша Словацкого.

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В 1934 году Вороного арестовали. Следователи вспомнили, что поддерживал правительство УНР, Директорию. Сказали, что был членом контрреволюционной организации "Український національний центр - УНЦ". Организации не существовало - ее дело сфабриковали сами чекисты, однако приглашенные "свидетели" подтвердили участие Вороного. Указывали, что он белоэмигрант и неоднократно произносил контрреволюционные речи. Называли идеологом национализма. В конце концов чекисты решили, что он является польским шпионом.

Сначала Вороного планировали сослать на три года в Казахстан, но из-за болезни желудка приговор заменили ссылкой в ​​Воронеж. После отбытия наказания, в 1937 году он переехал в село Глиняное Одесской области. Туда подали распоряжение не брать его на работу.

Во времена большого террора Вороного обвинили в участии в контрреволюционной военно-повстанческой организации. Смертный приговор вынесла и исполнила тройка УНКВД Одесской области.

Писателя реабилитировали только в 1957-м. Его именем названы улицы во многих украинских городах.

Тройки УНКВД "Сандармох" открыли расстрельные дела на 1116 человек 9 октября 1937-го. В тот день к смертной казни приговорили поэта Марка Вороного, писателей Николая Кулиша и Антона Крушельницкого, режиссера Леся Курбаса.

Деятелей украинской культуры обвинили в связях с "националистическими террористическими организациями" - УВО и ОУН. Соответственно, по мнению чекистов, мужчины "ставили задачей свержение Советской власти в СССР и подготовку терактов против партии".

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Дата
07
июня

Расстреляли украинского писателя

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