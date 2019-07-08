Расстреляли украинского педагога

Педагога Владимира Науменка расстреляли в Киеве. Фото: twitter.com/history_ukraine

Украинского политического деятеля и педагога Владимира Науменка расстреляли чекисты 8 июля 1919-го. Арест и расстрел проходили в Киеве, из которого большевики выбили директорию УНР еще 5 февраля 1919-го.

1905-го мужчина организовал частную гимназию в Киеве. Тогда в ней учился поэт Максим Рыльский и будущий биолог Юрко Русов. Был активным членом общественной делегации украинцев об отмене Эмского указа. Вел переговоры с премьер-министром Российской империи Сергеем Витте.

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В марте 1917-го педагога избирают заместителем председателя Центральной Рады Михаила Грушевского. Возглавлял украинский парламент до приезда Грушевского из ссылки. После гетманского переворота 1918 года получает должность министра образования. Тогда занимается украинскими школами, активно участвует в создании Украинской академии наук. Поддерживает Владимира Вернадского в кандидатуре председателя Академии.

8 июля 70-летнего Науменка арестовывают и сразу расстреливают как "буржуазного националиста и контрреволюционера". Мужчину не позволили даже похоронить.

Указ о запрете печати любых книг на украинском языке подписал российский император Александр ІІ 30 мая 1876-го. По названию немецкого курортного городка, где тогда отдыхал самодержец, указ назвали Эмским. Тайный Эмский указ Александра II предусматривал запрет украинской литературы. Он усиливал Валуевский циркуляр 1863-го. Новый указ ограничил печать на украинском языке оригинальных, исторических и переводных произведения и даже иллюстраций для нот. Запрещалось завозить украинские книги и брошюры, напечатанные в Австро-Венгрии или в других местах. Также исчезала возможность ставить украинские спектакли, устраивать концерты. Пришло время захалявных книг и тайных кружков.