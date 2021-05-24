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понедельник, 24 мая 2021 11:26

Расстреляли украинского генерала

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Расстреляли украинского генерала
Евгений Гамченко служил в Генеральном штабе Украинской державы Фото: wikipedia

24 мая 1931 года чекисты расстреляли в Киеве генерал-хорунжего Армии Украинской державы и УНР 56-летнего Евгения Гамченко. Проходил по сфабрикованному карательными органами делу "Весна".

Евгений Гамченко родился в 1874 году в Житомире. В императорскую армию попал 25 июня 1895-го, а через 2 года в звании подпоручика окончил Киевское пехотное юнкерское училище. В 1904 году дослужился до звания штабс-капитана и попал в Николаевскую академию Генерального штаба, которую окончил в 1907 году. В звании подполковника, а затем полковника, командовал войсками в Беларуси во время Первой мировой войны. За заслуги и храбрость был награжден орденами Святой Анны, Святого Станислава и Святого Владимира.

Во время событий 1917 года к украинизации армии на службе Центральной Рады не присоединился - демобилизовался по состоянию здоровья и проживал в Киеве. Однако уже в июне 1918-го присоединился к армии Украинской державы Павла Скоропадского. Возглавлял штаб Сердюцкой дивизии, которая насчитывала 5 тыс. бойцов, а затем попал в Генеральный штаб и получил звание генерал-хорунжего.

Во время восстания Директории УНР остался верен Павлу Скоропадскому. Вместе с другими офицерами и отступающими немцами уехал в Германию. В течение 1919-го некоторое время служил белогвардейцам, но активного командования не совершал. Разочаровавшись в них, летом 1920 года присоединился к армии УНР. Его назначили начальником штаба 5-й Херсонской, а затем 2-й Волынской дивизии. После поражения освободительной борьбы снова уехал в Германию из-за чего в армии УНР его считали дезертиром.

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В Украину решил вернуться в 1923 году. Для этого обратился в советское посольство. Ему предоставили полную амнистию и взяли преподавателем в Иркутскую пехотную школу, а затем в военное училище в Сумах. Позже получил должность в Киевской военной школе командиров РККА, а с 1927 года стал заведующим военного кабинета Киевского Медицинского института.

В конце 1930 года в ОГПУ начали карательную операцию "Весна" с целью чистки рядов Красной армии от офицеров бывшей царской армии. Поводом к началу стало "разоблачение" несуществующей антисоветской военной организации, которая ожидала что весной 1931 года Запад начнет войну против СССР. Чтобы способствовать Западу члены организации якобы готовили вооруженное восстание в армии. А преподаватели военных учреждений якобы осуществляли саботаж и вредительство среди студентов и курсантов.

Гамченко арестовали 12 января и назначили высшую меру наказания. Считали, что после расстрела похоронили в братской могиле на Лукьяновском кладбище. Однако в 2011 году появилась информация что надгробие с его именем, званием и датой смерти "1944 год" нашли на Варшавском православном кладбище.

С 2016 года в Житомире существует Улица Семьи Гамченко.

27 апреля 1929 года в Черкассах чекисты расстреляли холодноярского атамана 42-летнего Якова Щирицу - "Мамая". О его прошлой антисоветской деятельности в советские карательные органы сообщила первая жена.

Перед расстрелом Щирица сказал: "Доживете, поздравьте от меня свободную Родину. Для нее, несвободной, я сделал что смог".

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Дата
24
мая

Расстреляли украинского генерала

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